Paro nacional del 15 de octubre: estas son las empresas y univiversidades que suspenderán sus actividades por movilizaciones

Paro nacional del 15 de octubre genera suspensión de clases en la PUCP y movilizaciones masivas contra la inseguridad, corrupción y liderazgo político.

    Universidades e institutos decidieron suspender clases a raíz del paro nacional comunicado para el 15 de octubre. | Composición Wapa.
    El próximo miércoles 15 de octubre se llevará a cabo un paro nacional convocado por la Generación Z y el Bloque Universitario, que reúne a diversos gremios y sectores de la sociedad. La movilización busca denunciar la presunta incapacidad del Estado para enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana, corrupción e impunidad, además de cuestionar el liderazgo político actual.

    Contexto del paro: violencia y amenazas a transportistas

    La convocatoria surge tras recientes hechos de violencia que han sacudido al país, como el atentado contra la agrupación Agua Marina durante un concierto en Chorrillos y la ola de asesinatos contra conductores de distintas empresas de transporte en Lima. Ante esta situación, gremios como la Asociación Nacional de Transportistas y la Alianza Nacional de Transportistas confirmaron su adhesión a las movilizaciones impulsadas por los jóvenes.

    Universidades adoptan medidas de prevención y suspenden clases

    Hasta el momento, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ha sido la única casa de estudios que confirmó la suspensión de sus clases presenciales para el 15 de octubre.

    "Consideramos el posible impacto que esta medida pueda tener en la movilidad y seguridad de nuestra comunidad universitaria. La PUCP informa que ese día las actividades académicas presenciales que puedan realizarse a distancia, incluidos exámenes parciales, se desarrollarán de manera remota, a través de clases o evaluaciones virtuales", indica el comunicado de la universidad.

    Se espera que en los próximos días otras instituciones educativas anuncien sus protocolos y medidas de prevención durante la jornada de paro.

    Gremios y jóvenes exigen cambios políticos

    En un comunicado oficial, la Generación Z detalló que las movilizaciones del 15 de octubre estarán enfocadas en rechazar la proclamación de José Jerí como mandatario y exigir lo que consideran un cambio frente a decisiones políticas cuestionables:

    "Este paro tiene como objetivo visibilizar nuestra indignación ante la proclamación de José Jerí y exigir su pronta expulsión de lo que consideramos un pacto corrupto", expresaron los jóvenes en la declaración oficial.

    Estas son las empresas de transporte y otros gremios que confirmaron su participación en el paro nacional este 15 de octubre:

    • Asotrani
    • Alianza Nacional de Transportistas
    • Asociación Nacional de Conductores
    • Federación de Estudiantes de la PUCP
    • Bloque Universitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal
    • Universidad Ruiz de Montoya
    • Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria

    ;