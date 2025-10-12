El papa León XIV envió un mensaje de aliento al pueblo peruano tras el reciente cambio de gobierno y la crisis institucional que atraviesa el país. Durante su alocución desde la plaza de San Pedro, el Sumo Pontífice manifestó su cercanía con los ciudadanos y exhortó a mantener la esperanza, el diálogo y la unidad nacional. Sus palabras llegan en medio de un escenario político convulso que mantiene a la nación y a la región atentas a los próximos acontecimientos.

Papa León XIV envía mensaje tras cambio de gobierno en Perú

Durante el tradicional rezo del ángelus, el papa León XIV, quien posee también nacionalidad peruana, dirigió un mensaje directo a la nación sudamericana. “Estoy cerca del querido pueblo del Perú en este momento de transición política. Rezo para que el Perú pueda continuar en el camino de la reconciliación, del diálogo y de la unidad nacional”, expresó el pontífice, cuyas palabras resonaron entre los fieles reunidos en la Ciudad del Vaticano.

Este mensaje constituye la primera declaración pública del Papa tras el reciente relevo en el Ejecutivo peruano, reflejando la inquietud internacional ante la tensa situación política que vive el país. León XIV, nacido en Estados Unidos pero con profundos lazos con el Perú, residió varios años en Lima y Chiclayo durante su vida religiosa, y ha demostrado en múltiples ocasiones su cercanía con la comunidad católica peruana, lo que explica el impacto y alcance de su pronunciamiento.

Crisis y transición política en el Perú

La crisis institucional en Perú se intensificó luego de que el Congreso aprobara en la madrugada del viernes la destitución de Dina Boluarte. La exmandataria fue removida del cargo tras respaldarse cuatro mociones de vacancia basadas en una presunta “incapacidad moral permanente” para enfrentar el incremento de la inseguridad y el crimen organizado. Este escenario culminó con la juramentación de José Jerí como presidente interino de la República.