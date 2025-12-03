La difusión de un nuevo Excel llamado “La lista negra de las girls”, en TikTok generó la creación de la web “RNI: Registro Nacional de Infieles”, que recopila los datos de los supuestos infieles a nivel nacional.

Después de la difusión del famoso Excel llamado “La lista negra de las girls” en TikTok, algunos usuarios decidieron llevar la tendencia a otro nivel y desarrollaron un sitio web denominado “RNI: Registro Nacional de Infieles”, donde se centraliza información de supuestos infieles de todo el país.

La aparición de esta página ha avivado aún más la discusión en redes sobre los límites del uso de datos privados y la creciente cultura de exhibición que domina el entorno digital.

¿De qué se trata la web que expone supuestas infidelidades?

La página tiene fichas con los siguientes datos:

Fotografía

Nombre y apellidos

Departamento y distrito

Edad

Redes sociales (como Instagram)

Estado de la acusación

Acciones disponibles (aprobar o refutar)

Asimismo, también cuenta con pestañas de navegación como:

Recientes

Populares

Antiguos

Todos

Cada publicación en la plataforma viene acompañada de un relato sobre la presunta infidelidad, casi siempre enviado de forma anónima, y brinda la opción de valorar la denuncia.

Los visitantes pueden revisar el testimonio completo, expresar si creen o no en la acusación mediante votaciones, responder con comentarios o documentos que la desmientan, e incluso subir material extra que consideren relevante.

Y tiene una peculiaridad que ha provocado aún más polémica:

Se puede “agregar nuevo infiel”, de esta manera cualquier persona puede subir los datos de terceros sin comprobación previa.

¿Se puede rebatir una acusación en el Registro Nacional de Infieles?

Sí. A diferencia del archivo que circuló al inicio, el RNI incorpora una herramienta que permite cuestionar las acusaciones y presentar pruebas en caso de que los señalamientos no sean verídicos o respondan a mala intención.

Pese a ello, especialistas en derechos digitales advierten que esta función no asegura que la información sea confiable ni protege a los usuarios de posibles casos de difamación o suplantación de identidad.

Se lanzó lista de mujeres infieles del Perú

Tras convertirse en viral la lista de hombres, a través de TikTok ahora salió la "Lista de mujeres infieles en Perú" titulada "Candylandia", donde se compila datos de las chicas que presuntamente habrían caído de una deslealtad. El Excel generó todo tipo de comentarios entre los internautas:

"Me pusieron a mí, diciendo que le quite su marido y yo hasta el momento no le quite el marido a nadie, más bien me quitaron el mío a mí", contó una mujer en las redes. "Pero las mujeres no lo están tumbando como a la lista de varones", se quejó una usuaria luego de que la lista de hombres fuera eliminada para pasarla a página web. "Creo que es lo más justo jajaja", opinó un chico.

¿Difundir datos personales sin consentimiento es delito?

La difusión de datos personales sin consentimiento vulnera derechos fundamentales como la privacidad y la protección de la identidad. Publicar o compartir información privada —como nombres, fotografías, direcciones o acusaciones— en redes sociales puede constituir un delito, especialmente si se expone a personas a hostigamientos o riesgos físicos.

El abogado Gabriel Galán Paiva, especialista en derecho penal, explicó a Diario El Popular que este tipo de publicaciones puede infringir los artículos 154, 154-A y 154-B del Código Penal peruano, donde “las penas pueden llegar hasta los cinco años de privación de la libertad, además de promover conductas de ciberacoso, violencia simbólica y difamación”

Asimismo, Galán advierte que, en un contexto de alta criminalidad y crimen organizado, este tipo de información expuesta públicamente “podría ser útil para propiciar o facilitar la comisión de delitos de extorsión”, incrementando los riesgos para las personas involucradas

El uso responsable de internet y el respeto a la dignidad humana deben ser prioridad en cualquier entorno digital.

¿Por qué es necesario un enfoque de género en este tema?

Aunque la mayoría de reportes está dirigida a varones, especialistas advierten que no debe caer­se en estereotipos que culpen exclusivamente a los hombres o alimenten discursos de rechazo hacia un género en particular.