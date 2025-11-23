Madre recibe entre lágrimas el diploma de graduación de su hijo fallecido en la UNI: "Un aplauso hasta el cielo"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La graduación de estudiantes de Ingeniería Civil en la UNI se volvió un momento muy emotivo cuando una madre recibió el diploma y medalla de su hijo fallecido. Al tomar el título en sus manos, no pudo contener las lágrimas, mostrando dolor y orgullo a la vez.
Las autoridades de la universidad homenajearon simbólicamente al joven, gesto que fue aplaudido por los presentes. El emotivo momento fue registrado en video y compartido en TikTok por @apggraduaciones, donde rápidamente se volvió viral, generando miles de comentarios de apoyo y solidaridad hacia la familia.
Madre recibe diploma de la UNI de su hijo fallecido
El video muestra a la madre subiendo al escenario acompañada de su segundo hijo. Con visible tristeza pero lleno orgullo, recibió el diploma póstumo y la medalla de honor en representación de su hijo. El maestro de ceremonia tomó la palabra y pronunció un mensaje que emocionó a todos los presentes:
"Este es un mensaje sentido, con inmensa gratitud y amistad. Piero, físicamente, no está con nosotros. No va a estar nunca más, pero hay algo muy especial que flota y flotará siempre en toda nuestra casa, la Universidad Nacional de Ingeniería. Piero, transitó por la facultad de Ingeniería Civil. Compartió su tiempo con nosotros. Hoy nos sirve de estrella e ilumina el camino (...) Un aplauso hasta el cielo".
Reacciones de los usuarios tras el video viral
El emotivo homenaje conmovió no solo a los asistentes, sino también a miles de usuarios en redes sociales. En TikTok, el video recibió numerosos comentarios de apoyo y solidaridad hacia la familia del joven graduado.
Entre los mensajes más destacados se pueden leer: "Muchas felicidades hasta el cielo amigo, descansa en paz", "No imagino cuanto se preparó para ingresar a la UNI, terminar la carrera y no estar presente", "Su madre está orgullosa de Piero" y "Un abrazo al cielo". Cada mensaje refleja la empatía de los internautas ante esta historia de pérdida, esfuerzo y homenaje académico.