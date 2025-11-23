Wapa.pe
Madre recibe entre lágrimas el diploma de graduación de su hijo fallecido en la UNI: "Un aplauso hasta el cielo"

En la graduación de la UNI, una madre lloró al recibir el diploma y medalla de su hijo fallecido; el emotivo momento se volvió viral en TikTok.

    Madre recibe entre lágrimas el diploma de graduación de su hijo fallecido en la UNI: "Un aplauso hasta el cielo"
    Madre recibe entre lágrimas el diploma de graduación de la UNI de su hijo fallecido. | Composición Wapa | Tiktok
    Madre recibe entre lágrimas el diploma de graduación de su hijo fallecido en la UNI: "Un aplauso hasta el cielo"

    La graduación de estudiantes de Ingeniería Civil en la UNI se volvió un momento muy emotivo cuando una madre recibió el diploma y medalla de su hijo fallecido. Al tomar el título en sus manos, no pudo contener las lágrimas, mostrando dolor y orgullo a la vez.

    Las autoridades de la universidad homenajearon simbólicamente al joven, gesto que fue aplaudido por los presentes. El emotivo momento fue registrado en video y compartido en TikTok por @apggraduaciones, donde rápidamente se volvió viral, generando miles de comentarios de apoyo y solidaridad hacia la familia.

    wapa.pe

    Madre recibe diploma de la UNI de su hijo fallecido

    El video muestra a la madre subiendo al escenario acompañada de su segundo hijo. Con visible tristeza pero lleno orgullo, recibió el diploma póstumo y la medalla de honor en representación de su hijo. El maestro de ceremonia tomó la palabra y pronunció un mensaje que emocionó a todos los presentes:

    "Este es un mensaje sentido, con inmensa gratitud y amistad. Piero, físicamente, no está con nosotros. No va a estar nunca más, pero hay algo muy especial que flota y flotará siempre en toda nuestra casa, la Universidad Nacional de Ingeniería. Piero, transitó por la facultad de Ingeniería Civil. Compartió su tiempo con nosotros. Hoy nos sirve de estrella e ilumina el camino (...) Un aplauso hasta el cielo".

    wapa.pe

    Reacciones de los usuarios tras el video viral

    El emotivo homenaje conmovió no solo a los asistentes, sino también a miles de usuarios en redes sociales. En TikTok, el video recibió numerosos comentarios de apoyo y solidaridad hacia la familia del joven graduado.

    Entre los mensajes más destacados se pueden leer: "Muchas felicidades hasta el cielo amigo, descansa en paz", "No imagino cuanto se preparó para ingresar a la UNI, terminar la carrera y no estar presente", "Su madre está orgullosa de Piero" y "Un abrazo al cielo". Cada mensaje refleja la empatía de los internautas ante esta historia de pérdida, esfuerzo y homenaje académico.

    ;