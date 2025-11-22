Influencer peruana expresó su indignación al saber que un adulto mayor usó la donación para su negocio y no para los medicamentos de su hijo. Video viral en TikTok .

Tiktoker encara a señor al que donó S/3.220 para cubrir gastos médicos de su hijo, pero usó el dinero en su negocio. | Composición Wapa | Tiktok

La tiktoker peruana Karolina Karley atravesó un tenso momento durante una de sus más recientes transmisiones en vivo. La joven, conocida por apoyar económicamente a personas en situaciones difíciles, enfrentó a un padre de familia al que había entregado S/3.220 para el tratamiento médico de su hijo con autismo, pero que finalmente habría destinado ese dinero a otros fines.

Tiktoker se indigna al ver que adulto mayor malgastó dinero donado

La creadora de contenido relató que días antes el señor se acercó a pedirle ayuda para comprar medicamentos y un casco especial que protegiera al menor durante sus episodios. No obstante, una vecina le informó que el hombre no había adquirido ninguno de los insumos, lo que motivó a Karley a buscarlo personalmente.

En el clip difundido en la cuenta de TikTok @neiivanlozano, se observa el momento en que la influencer le exige explicaciones sobre las compras que debía realizar con la donación. El hombre aseguró que el casco estaba siendo fabricado “a medida” en un local frente al Hospital del Niño y que no tenía boleta, por lo que desconocía el monto exacto que pagaría por su elaboración.

"Señor, ¿y el casco? ¿Cómo que no va le va a alcanzar y que todavía no le dicen (el precio) del casco si usted lo está haciendo a medida? Siento que me está mintiendo ¿Y la boleta? Señor le hemos dado S/3.220 y ¿me va a decir que no alcanza? Usted se acercó y me dijo, bien claro, que necesitaba S/1.000 para el casco", se le escucha decir a la tiktoker.

Sin embargo, la indignación de Karolina aumentó al descubrir que el dinero fue usado para el negocio de ropa del señor. "Señorita, yo le dije (le pedí ayuda) también para mi negocio. Yo vendo ropita. Y también tengo que viajar a Chiclayo", respondió el adulto mayor.