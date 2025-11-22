Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Banco de la Nación 2025: guía de préstamos según tu edad, montos máximos y requisitos clave que debes saber

Tiktoker encara a señor al que donó S/3.220 para cubrir gastos médicos de su hijo, pero usó el dinero en su negocio

Influencer peruana expresó su indignación al saber que un adulto mayor usó la donación para su negocio y no para los medicamentos de su hijo. Video viral en TikTok.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Tiktoker encara a señor al que donó S/3.220 para cubrir gastos médicos de su hijo, pero usó el dinero en su negocio
    Tiktoker encara a señor al que donó S/3.220 para cubrir gastos médicos de su hijo, pero usó el dinero en su negocio. | Composición Wapa | Tiktok
    Tiktoker encara a señor al que donó S/3.220 para cubrir gastos médicos de su hijo, pero usó el dinero en su negocio

    La tiktoker peruana Karolina Karley atravesó un tenso momento durante una de sus más recientes transmisiones en vivo. La joven, conocida por apoyar económicamente a personas en situaciones difíciles, enfrentó a un padre de familia al que había entregado S/3.220 para el tratamiento médico de su hijo con autismo, pero que finalmente habría destinado ese dinero a otros fines.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Caos en fiesta de promoción: padres en SJL encaran a tesorera por no pagar el local

    Tiktoker se indigna al ver que adulto mayor malgastó dinero donado

    La creadora de contenido relató que días antes el señor se acercó a pedirle ayuda para comprar medicamentos y un casco especial que protegiera al menor durante sus episodios. No obstante, una vecina le informó que el hombre no había adquirido ninguno de los insumos, lo que motivó a Karley a buscarlo personalmente.

    En el clip difundido en la cuenta de TikTok @neiivanlozano, se observa el momento en que la influencer le exige explicaciones sobre las compras que debía realizar con la donación. El hombre aseguró que el casco estaba siendo fabricado “a medida” en un local frente al Hospital del Niño y que no tenía boleta, por lo que desconocía el monto exacto que pagaría por su elaboración.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Municipalidades entregarán DNI electrónico gratis este 24 y 25 de noviembre: revisa si tu distrito está en la lista

    "Señor, ¿y el casco? ¿Cómo que no va le va a alcanzar y que todavía no le dicen (el precio) del casco si usted lo está haciendo a medida? Siento que me está mintiendo ¿Y la boleta? Señor le hemos dado S/3.220 y ¿me va a decir que no alcanza? Usted se acercó y me dijo, bien claro, que necesitaba S/1.000 para el casco", se le escucha decir a la tiktoker.

    Sin embargo, la indignación de Karolina aumentó al descubrir que el dinero fue usado para el negocio de ropa del señor. "Señorita, yo le dije (le pedí ayuda) también para mi negocio. Yo vendo ropita. Y también tengo que viajar a Chiclayo", respondió el adulto mayor.

    Frente a ello, la influencer lo enfrentó y le recordó que el apoyo económico no era para gastos personales. "No fue para el negocio, fue para el casco de su niño. Usted me pidió el dinero para el niño para que se le compre el casco y hasta ahorita no compra el casco. Han pasado 8 días y no compra el casco, a mis seguidores tampoco los van a agarrar de tontos", manifestó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Tiktoker encara a señor al que donó S/3.220 para cubrir gastos médicos de su hijo, pero usó el dinero en su negocio
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¿Vives más de 10 años en un terreno? Así podrías solicitar tu título de propiedad, según Cofopri

    CONFIRMADO | Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno, según Senamhi

    Reniec revela la edad exacta para tramitar tu DNI sin necesidad de llevar la fotografía impresa

    Lima despertó con llovizna, humedad e intensa sensación de frío en distintos distritos

    Así es el nuevo préstamo de S/99.999 del Banco de la Nación con tasa más baja: Conoce qué piden y cómo acceder

    Lo más vistos en Ocio

    ¡Regresa el intenso frío! Senamhi activa ALERTA NARANJA por fuerte caída de temperatura en Lima y 12 regiones

    Sedapal anuncia corte de agua este lunes 27 de octubre por más de 10 horas: estos son los distritos afectados

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Floreria Mary Luna

    Box de 12 Rosas + Corona + Pines brillantes + Dedicatoria prediseñada con opción a delivery

    PRECIO

    S/ 95.00
    Comprar

    Bella Siluet Estética & Salón

    Limpieza facial + punta de diamante + radiofrecuencia y más

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;