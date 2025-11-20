Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Hija de Jaime Bayly LLORA al encarar a su madre por supuesto romance con su profesor

Caos en fiesta de promoción: padres en SJL encaran a tesorera por no pagar el local

Los padres de familia en San Juan de Lurigancho revelaron que todos pagaron S/ 1.300 a la tesorera del aula. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Caos en fiesta de promoción: padres en SJL encaran a tesorera por no pagar el local
    Caos en fiesta de promoción: padres en SJL encaran a tesorera por no pagar el local: “¡Hemos venido a calentar el asiento!” | Créditos: TikTok | TikTok
    Caos en fiesta de promoción: padres en SJL encaran a tesorera por no pagar el local

    Lo que debía ser una noche inolvidable para un grupo de niños de inicial en San Juan de Lurigancho terminó convertido en un escándalo. Durante la fiesta de promoción, los padres se enteraron, en pleno evento, de que la tesorera del aula no había cancelado el local y que presuntamente se habría quedado con el dinero recaudado.

    Cada familia había aportado alrededor de S/ 1.300 por estudiante, monto destinado para cubrir la reserva, la comida, el show musical, los bocaditos y la torta.

    Ante el descubrimiento, los padres confrontaron a la responsable y exigieron la devolución inmediata del dinero. Una de las madres afectadas decidió transmitir en vivo el incidente por TikTok para denunciar el caso y evitar que la joven escapara. Minutos después, la policía llegó al lugar para intervenirla y trasladar la denuncia a la comisaría correspondiente.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Pollería de SJL es sensación por regalar papas fritas y no dulces a niños en Halloween: "En Perú no te aburres"

    Padres descubren la estafa en pleno evento: “Hemos venido a calentar asientos”

    De acuerdo con los videos compartidos en redes, 19 padres de familia y sus invitados habían llegado al local para celebrar la ceremonia. Sin embargo, tras notar demoras, ausencia de músicos y falta de organización, decidieron consultar al encargado del local. Fue entonces cuando se enteraron de que el depósito nunca se realizó.

    La indignación se apoderó del grupo. Los padres encararon a la tesorera por no haber hecho el pago y poner en riesgo toda la celebración.

    “Se ha quedado con la plata de la promoción. Hemos venido a calentar asientos. Sentados por varias horas y yo digo: ¿qué pasó? No salió la comida del horno, el show está demorando, pero lo que había pasado es que la señora no había pagado y no nos iban a atender hasta que pague”, relató una madre afectada.

    Entre gritos como “¡Nos acaba de robar!” y “¿Dónde tienes la plata?”, los padres bloquearon la salida de la joven acusada para evitar que huyera. Ella alegó que no podía devolver el dinero en el momento porque “no tenía Yape” y debía ir a buscar efectivo a su casa, lo que incrementó la desconfianza.

    Finalmente, los padres impidieron que abandonara el local y fue llevada por la policía a una comisaría cercana, donde deberá enfrentar una denuncia por presunta estafa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Caos en fiesta de promoción: padres en SJL encaran a tesorera por no pagar el local
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    CONFIRMADO | Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno, según Senamhi

    Atención Perú: MINSA revela alerta amarilla en hospitales durante dos semanas

    Así es el nuevo préstamo de S/99.999 del Banco de la Nación con tasa más baja: Conoce qué piden y cómo acceder

    ES OFICIAL | SUNEDU ordenó el cierre de 5 universidades peruanas tras negar su licenciamiento: Dirán adiós este 2026

    ¡Regresa el intenso frío! Senamhi activa ALERTA NARANJA por fuerte caída de temperatura en Lima y 12 regiones

    Lo más vistos en Virales

    Equipo de META lanza PROMESA MUNDIAL tras caída de Facebook e Instagram: "Nos encontramos solucionando este problema en este momento"

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Ofertas

    Restaurant Buffet Mandarin

    BUFFET ALMUERZO O CENA BAILABLE en Restaurante Internacional Mandarín

    PRECIO

    S/ 54.90
    Comprar

    Bella Siluet Estética & Salón

    Limpieza facial + punta de diamante + radiofrecuencia y más

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Illari Tours Ica

    Full Day en la Ruta del Cañon de los Perdidos con Illari Tours Ica

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;