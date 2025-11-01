Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla vivió terrible momento por culpa de sacerdote en pleno velorio de su madre

Pollería de SJL es sensación por regalar papas fritas y no dulces a niños en Halloween: "En Perú no te aburres"

Una pollería en SJL dejó de lado los típicos dulces para entregar a los niños papas fritas durante Halloween. A las calabazas solo le faltó su pollito a la brasa

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pollería de SJL es sensación por regalar papas fritas y no dulces a niños en Halloween: "En Perú no te aburres"
    Pollería en San Juan de Lurigancho se hizo viral en TikTok por regalar papas fritas en Halloween | Foto: Composición de Wapa
    Pollería de SJL es sensación por regalar papas fritas y no dulces a niños en Halloween: "En Perú no te aburres"

    En medio de la noche de Halloween, una pollería de San Juan de Lurigancho (SJL) se robó el corazón —y el apetito— de cientos de usuarios en TikTok. Una usuaria, yelkayamilet , captó el momento en que el local repartía porciones de papas fritas, en lugar de dulces, a los niños que llegaban con sus disfraces.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡ATENCIÓN! ONP pagará una pensión adicional a jubilados: conoce desde cuándo y quiénes la recibirán

    La grabación superó miles de reproducciones y comentarios que aplaudieron la creatividad del negocio, que ha sido identificado como 'El palacio del pollo', que se ha hecho viral por su regalo a los niños.

    “¡Qué lindo detalle!”, “Los niños se fueron con papas, pero faltó el pollito” y "Hubieran agregado pollo, cremas y listo", escribieron los usuarios, mientras otros pidieron que más locales se sumen a la iniciativa.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pollería de SJL es sensación por regalar papas fritas y no dulces a niños en Halloween: "En Perú no te aburres"
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

    Lo último en Wapa

    Pollería de SJL es sensación por regalar papas fritas y no dulces a niños en Halloween: "En Perú no te aburres"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CAYENA35

    50, 100,200 y 300 Bocaditos Dulces y Salados

    PRECIO

    S/ 69.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;