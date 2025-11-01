Pollería de SJL es sensación por regalar papas fritas y no dulces a niños en Halloween: "En Perú no te aburres"

Una pollería en SJL dejó de lado los típicos dulces para entregar a los niños papas fritas durante Halloween . A las calabazas solo le faltó su pollito a la brasa

Pollería en San Juan de Lurigancho se hizo viral en TikTok por regalar papas fritas en Halloween | Foto: Composición de Wapa

En medio de la noche de Halloween, una pollería de San Juan de Lurigancho (SJL) se robó el corazón —y el apetito— de cientos de usuarios en TikTok. Una usuaria, yelkayamilet , captó el momento en que el local repartía porciones de papas fritas, en lugar de dulces, a los niños que llegaban con sus disfraces.

La grabación superó miles de reproducciones y comentarios que aplaudieron la creatividad del negocio, que ha sido identificado como 'El palacio del pollo', que se ha hecho viral por su regalo a los niños.