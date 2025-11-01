Pollería de SJL es sensación por regalar papas fritas y no dulces a niños en Halloween: "En Perú no te aburres"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
En medio de la noche de Halloween, una pollería de San Juan de Lurigancho (SJL) se robó el corazón —y el apetito— de cientos de usuarios en TikTok. Una usuaria, yelkayamilet , captó el momento en que el local repartía porciones de papas fritas, en lugar de dulces, a los niños que llegaban con sus disfraces.
La grabación superó miles de reproducciones y comentarios que aplaudieron la creatividad del negocio, que ha sido identificado como 'El palacio del pollo', que se ha hecho viral por su regalo a los niños.
“¡Qué lindo detalle!”, “Los niños se fueron con papas, pero faltó el pollito” y "Hubieran agregado pollo, cremas y listo", escribieron los usuarios, mientras otros pidieron que más locales se sumen a la iniciativa.