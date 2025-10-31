Wapa.pe
No necesitas disfraces costosos ni correr a última hora. Este Halloween, tu clóset puede ser tu mejor aliado si sabes combinar bien las piezas que ya tienes.

    Halloween no tiene por qué ser sinónimo de disfraces incómodos o de última hora. Si tienes planes para el 31, ya sea una fiesta temática, una salida after office o simplemente quieres sumarte al mood sin exagerar, puedes armar un look rápido y estiloso con prendas básicas del día a día. Solo necesitas una elección clave, un par de accesorios y un poco de actitud. Para ello, los especialistas en moda de Levi´s te traen tres ideas que combinan comodidad, originalidad y estilo, y sobretodo, sin complicaciones.

    LEER MÁS: Halloween 2025: 25 ideas de disfraces para deslumbrar en la noche más terrorífica

    Tres outfits con prendas básicas para este Halloween

    1. Cowboy Girl
    Una blusa con aire western es todo lo que necesitas para empezar. La Rinoa Camp Shirt de dicha marca, con su corte relajado y detalle en los bolsillos, encaja perfecto con unos jeans clásicos y botas. Súmale un pañuelo al cuello y listo: un disfraz de cowboy girl con onda y sin demasiado esfuerzo.

    2. Rockero de los 80s
    Una idea que nunca puede fallar, totalmente timeless icónica y con personalidad. Para este disfraz, la Trucker Jacket es una de esas prendas que nunca falla. Combínala con una camiseta gráfica, jeans oscuros y botas para lograr ese look de estrella de rock ochentera. Añade lentes oscuros, cadenas o incluso delineado si quieres llevarlo más allá.

    TAMBIÉN LEER: Halloween 2025: 20 ideas de maquillaje para mujeres super originales y rápidas

    3. “We Can Do It” Woman
    Para un disfraz que evoca fuerza y estilo, los Cinch Barrel Jeans de Levi’s son el punto de partida ideal. Tienen estructura, comodidad y un fit moderno. Súmale una camiseta blanca, una camisa anudada y un pañuelo rojo en la cabeza para reinterpretar el look de Rosie the Riveter en clave contemporánea.

    • Patches bordados: el toque chic de tu look: Los patches bordados son el detalle perfecto para transformar cualquier outfit básico en uno con personalidad. Desde chaquetas de mezclilla hasta camisas o pantalones, estos pequeños parches añaden un aire divertido y moderno. Puedes elegir diseños con brillo, frases o símbolos vintage que reflejen tu estilo. Este accesorio es ideal para elevar tus looks de Halloween, como el de Cowboy Girl o Rockero de los 80s, sin perder autenticidad ni creatividad.
    Para este Halloween, tu disfraz puede ser simple, con personalidad y cero estrés. Solo necesitas una prenda clave que tenga onda, un poco de ingenio para complementar y todas las ganas de disfrutar sin complicarte. A veces, menos es más y para lograr el disfraz ideal.

