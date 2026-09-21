El rescate de los mineros chilenos: carrera contra el tiempo, estrena el 26 de septiembre en Disney+

Producida por Blast Films, ganadora de los premios Emmy®, la nueva entrega de la franquicia de National Geographic CARRERA CONTRA EL TIEMPO, también ganadora en los premios Emmy, presenta material inédito filmado bajo tierra por los propios mineros, además de la primera participación de seis de ellos en un documental internacional.

El 26 de septiembre estrena en Disney+ El rescate de los mineros chilenos: carrera contra el tiempo, un relato exhaustivo del desastre de 2010 que dejó a 33 mineros atrapados a casi 800 metros bajo el desierto de Atacama, en Chile. Mientras el mundo contenía la respiración, se inició una operación de rescate encabezada por Chile que contó con el aporte de expertos de todo el mundo. Más de 1.000 millones de personas siguieron el histórico rescate, lo que destaca la extraordinaria atención mundial que despertó la odisea de los mineros. La serie de tres episodios está realizada por el equipo de Blast Films, ganador de los premios Emmy.

El rescate de los mineros chilenos: carrera contra el tiempo cuenta cómo la resistencia, el ingenio y la unión impensada hicieron posible uno de los rescates más difíciles jamás intentados. Con imágenes inéditas grabadas con teléfonos celulares dentro de la mina y conmovedoras entrevistas a sobrevivientes, familiares y rescatistas —algunos de los cuales dan su testimonio por primera vez fuera de la prensa local chilena—, la serie ofrece el relato definitivo de los 69 días en que los rescatistas trabajaron contrarreloj para salvar a los mineros atrapados, mientras ellos luchaban para poder sobrevivir bajo tierra. Entre los entrevistados se encuentra Jeff Kofman, entonces corresponsal internacional de ABC y primer periodista internacional en llegar al lugar, quien informó desde Chile durante la operación de rescate.

La serie sigue a los mineros desde el momento del derrumbe y la organización improvisada que se estableció durante los días bajo tierra hasta la arriesgada apuesta de ingeniería que hizo posible el rescate y lo que vino después: la fama y las secuelas de aquella experiencia.

El 5 de agosto de 2010, un derrumbe catastrófico en la mina de oro y cobre San José, en Chile, dejó a 33 mineros atrapados bajo tierra. Durante 17 días, se los dio por muertos. Durante otros 52, esperaron mientras ingenieros y equipos de rescate chilenos, junto con perforistas y especialistas de todo el mundo, intentaban algo que nunca se había hecho, y sus familias se negaban a abandonar la zona. Cuando la cápsula de rescate emergió por primera vez, se estima que 1.000 millones de personas seguían la transmisión: una de las mayores cifras de público en vivo de la historia de la televisión y un momento excepcional de esperanza compartida en el mundo entero.

El rescate de los mineros chilenos: carrera contra el tiempo es la nueva entrega de la franquicia de National Geographic CARRERA CONTRA EL TIEMPO, ganadora en los premios Emmy®. Entre las series anteriores se encuentran Huracán Katrina: carrera contra el tiempo, ganadora del premio Critics Choice de documentales a mejor documental histórico, y Tsunamis: carrera contra el tiempo, ganadora en los premios Emmy en la categoría de mejor documental histórico.