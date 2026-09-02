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HBO MAX revela nuevo teaser e imágenes de la serie original de HBO ‘Harry Potter y la piedra filosofal’

La esperada serie de HBO de Harry Potter llegará el 25 de diciembre.

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    HBO MAX revela nuevo teaser e imágenes de la serie original de HBO ‘Harry Potter y la piedra filosofal’
    La seride Harry Potter pronto llegará a la pantalla chica.
    HBO MAX revela nuevo teaser e imágenes de la serie original de HBO ‘Harry Potter y la piedra filosofal’

    La nueva serie original de HBO, 'Harry Potter y la piedra filosofal', acaba de presentar un nuevo adelanto con el lanzamiento de su segundo teaser e imágenes oficiales inéditas. Con un total de ocho episodios, la producción se estrenará el 25 de diciembre en HBO Max.

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    No hay nada de especial en Harry Potter — al menos eso es lo que su tía Petunia siempre dice. Sin embargo, en su cumpleaños número 11, una carta de admisión para la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería le abre las puertas a un mundo oculto, repleto de diversión, amistad y magia. Pero junto a esta nueva aventura también surgen grandes peligros, a medida que el joven mago se ve obligado a enfrentar a un temible enemigo de su pasado.

    La primera temporada de la serie está protagonizada por Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) y Alastair Stout (Ron Weasley). El elenco también incluye a John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape) y Nick Frost (Rubeus Hagrid), entre otros nombres.

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    Basada en las aclamadas obras de J.K. Rowling, la serie cuenta con el guion y la producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como director de varios episodios y productor ejecutivo para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La producción ejecutiva también incluye a J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts (de Brontë Film and TV), junto a David Heyman (de Heyday Films).

    SOBRE EL AUTOR:
    HBO MAX revela nuevo teaser e imágenes de la serie original de HBO ‘Harry Potter y la piedra filosofal’
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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