HBO MAX revela nuevo teaser e imágenes de la serie original de HBO ‘Harry Potter y la piedra filosofal’Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La nueva serie original de HBO, 'Harry Potter y la piedra filosofal', acaba de presentar un nuevo adelanto con el lanzamiento de su segundo teaser e imágenes oficiales inéditas. Con un total de ocho episodios, la producción se estrenará el 25 de diciembre en HBO Max.
No hay nada de especial en Harry Potter — al menos eso es lo que su tía Petunia siempre dice. Sin embargo, en su cumpleaños número 11, una carta de admisión para la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería le abre las puertas a un mundo oculto, repleto de diversión, amistad y magia. Pero junto a esta nueva aventura también surgen grandes peligros, a medida que el joven mago se ve obligado a enfrentar a un temible enemigo de su pasado.
La primera temporada de la serie está protagonizada por Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) y Alastair Stout (Ron Weasley). El elenco también incluye a John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape) y Nick Frost (Rubeus Hagrid), entre otros nombres.
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Basada en las aclamadas obras de J.K. Rowling, la serie cuenta con el guion y la producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como director de varios episodios y productor ejecutivo para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La producción ejecutiva también incluye a J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts (de Brontë Film and TV), junto a David Heyman (de Heyday Films).