Cuándo se estrena la nueva temporada de “Betty la Fea” y cómo verla por streaming

Los clientes del servicio de televisión satelital de DIRECTV y de la plataforma de streaming DGO podrán acceder a Prime Video para disfrutar de la nueva entrega de la serie, que se estrenará el próximo 28 de agosto.

'Betty La Fea: Más Fea Que Nunca', es la nueva temporada de la reconocida serie de televisión colombiana que se estrenará el próximo 28 de agosto y estará disponible para usuarios del servicio de televisión satelital de DIRECTV y de la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.

La nueva entrega vuelve a reunir a Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello en los personajes de Betty y Armando, junto con buena parte del elenco que convirtió a esta historia colombiana en un fenómeno que trascendió fronteras.

Todos los capítulos de la nueva temporada estarán disponibles en Prime Video desde el próximo 28 de agosto y los usuarios de DIRECTV y de DGO podrán disfrutarla sin costo adicional.

Una de las grandes novedades será el reencuentro completo del Cuartel de las Feas por primera vez desde la novela original, además del regreso de personajes como El Francés y Román.

La historia lleva nuevamente a Betty a Ecomoda, pero en una etapa diferente de su vida, que comienza alrededor del desfile de despedida de Hugo Lombardi, donde su camino vuelve a cruzarse con el de Armando.

Betty inicia terapia, estrena apartamento y debe enfrentar una nueva crisis en Ecomoda después de un escándalo de plagio. A esto se suma la reaparición de Michel, su ex francés, que dará paso a un inesperado triángulo amoroso.

La serie es una producción de RCN Estudios y cuenta también con Natalia Ramírez, Julián Arango, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Juanita Molina, Carlos 'Pity' Camacho, Diego Cadavid, Julio César Herrera, Luces Velásquez, Estefanía Gómez, Marcela Posada, María Eugenia Arboleda, Paula Peña, Jorge Herrera, Patrick Delmas, Alberto León Jaramillo, Zharick León, Brian Moreno y Geraldine Zivic, entre otros.

Cómo activar Prime Video sin costo si eres cliente de DIRECTV

Para los clientes de DIRECTV, la activación de Prime Video sin costo adicional se realiza a través de MiDIRECTV. Quienes ya tengan una cuenta pueden iniciar sesión con sus credenciales y dirigirse a la sección de plataformas de streaming o seleccionar la opción Activar Prime Video para comenzar.





Una vez realizada la activación, el sistema redirige a Prime Video para completar el registro de la cuenta. Después, el usuario solo deberá descargar la aplicación de Prime Video en sus dispositivos e iniciar sesión para comenzar a disfrutar del contenido.