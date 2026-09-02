Todo sobre Ricardo Barreda: dónde ver los contenidos sobre uno de los casos criminales más impactantes

La nueva película sobre el feminicida Ricardo Barreda , protagonizada por Luis Machín, llega al streaming como uno de los estrenos más destacados de la semana. Además, un documental exclusivo que relata todos los detalles del caso. Cuándo y dónde verlos.

La producción se puede encontrar en el catálogo On demand del servicio de streaming DGO.

La producción se puede encontrar en el catálogo On demand del servicio de streaming DGO.

El domingo 15 de noviembre de 1992, el odontólogo de 56 años Ricardo Alberto Barreda asesinó de varios disparos a su esposa, su suegra y sus dos hijas, consumando un cuádruple femicidio en la residencia familiar de La Plata que conmovió al país y se convirtió en uno de los casos criminales más impactantes de la historia.

Existen múltiples contenidos periodísticos y de ficción que permiten reconstruir la trágica historia, como 'Barreda', la película protagonizada por el reconocido actor Luis Machín que podrán ver, sin costo adicional, los usuarios del servicio de TV satelital de DIRECTV y de la plataforma de streaming DGO con acceso Prime Video.

El elenco de la nueva película, que se estrena este 28 de agosto, está encabezado por Machín, en el rol del odontólogo que asesinó a su familia, junto a Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Margarita Paez, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka. La dirección está a cargo de Daniela Goggi.

El estreno se suma a otras producciones que abordan el caso, como 'Barreda, el múltiple femicidio', un documental de la señal latinoamericana de noticias DNEWS, que reconstruye el cuádruple femicidio que conmocionó a toda la Argentina.

Con material de archivo y los testimonios de periodistas que siguieron la causa desde el comienzo, 'Barreda, el múltiple femicidio' relata los hechos y el contexto que rodearon el crimen. El documental cuenta con la participación especial de Pablo Martí, biógrafo de Barreda; Gustavo Carabajal, periodista especializado en policiales y “Quique” Russo, abogado y periodista que cubrió el caso.

La producción se puede encontrar en el catálogo on demand del servicio de streaming DGO para verlo en cualquier momento a través de un celular, una tablet, una computadora o un smart TV.

¿Dónde ver 'Barreda'?

La esperada película 'Barreda' se estrena el próximo 28 de agosto de 2026, en Prime Video, la plataforma a la que acceden sin costo adicional los suscriptores de DIRECTV y DGO.

¿Cómo activar Prime Video con DIRECTV y DGO?

Activar Prime Video es simple y rápido para quienes ya cuentan con una cuenta de MiDIRECTV. Quienes no la tengan, pueden generarla ingresando a www.directv.com.pe.

Pasos para activarlo:

• Ingresar a MiDIRECTV con usuario y contraseña.

• Buscar el mensaje “Activar Prime Video para comenzar” o ingresar a la sección de plataformas de streaming.

• Si ya tienes una cuenta anterior de Prime Video, deberás cancelarla en primevideo.com/help.

• Realizar el paso a paso para activarla.