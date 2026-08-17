HBO MAX presenta el teaser de ‘Colisión’, novela mexicana Max original donde madre e hija se enfrentan por el poder

Macarena Achaga y Margarita Rosa de Francisco protagonizan 'Colisión', la primera novela mexicana de HBO Max , una producción de Telemundo Studios.

Macarena Achaga y Margarita Rosa de Francisco protagonizan esta historia en la cual los secretos familiares, la intriga y la ambición se entrelazan en la disputa por el liderazgo del negocio familiar, porque en la vida y en la empresa hay lugar para una sola jefa.

HBO Max presenta el teaser oficial de 'Colisión', la nueva novela Max Original producida por Telemundo Studios que llegará próximamente a la plataforma. Una historia donde el poder y la traición transforman a la familia en el lugar más peligroso de todos.

Este primer adelanto presenta a Belén (Margarita Rosa de Francisco) y Zoé (Macarena Achaga), madre e hija unidas por el mismo origen, pero marcadas por visiones opuestas del mundo. En su lucha por asumir el liderazgo del negocio familiar, pondrán a prueba el poder, las lealtades, el amor, la ambición y sus propios límites, en una historia donde las apariencias ocultan la verdad y cada decisión tiene consecuencias. Así, los lazos de sangre darán paso a una batalla que cambiará el destino de toda una familia y su legado.

'Colisión' está encabezado por Macarena Achaga como Zoé, Margarita Rosa de Francisco como Belén, Diego Klein como Matías, Christian Vázquez como Ikal y Juan Pablo Castañeda como Juan. Completan el reparto Jorge Caballero, Belén Aguilar, Armando Espitia, Leonardo Daniel, Mayra Sérbulo, David Montalvo, Constantino Morán y Ernesto Álvarez.

Basada en las obras originales de Corín Tellado, 'No le hagas caso a tu hija' y 'Cumplí tu condena', 'Colisión' cuenta con la dirección de Max Zunino, Mariano Ardanaz y Laura Marco, y guion de Lina Arboleda, Andrés Montoya, Laura Barneix y Jorge Maestro.