Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Gobierno confirma incremento de la remuneración mínima a S/1,230 a partir del 1 de octubre

Sheyla Rojas sorprende al participar en desayuno electoral junto a Joaquín Ramírez en comedor popular

Sheyla Rojas compartió detalles sobre el desayuno electoral de Joaquín Ramírez y su respuesta no pasó desapercibida.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Sheyla Rojas sorprende al participar en desayuno electoral junto a Joaquín Ramírez en comedor popular
    Sheyla Rojas se emociona en desayuno electoral.
    Sheyla Rojas sorprende al participar en desayuno electoral junto a Joaquín Ramírez en comedor popular

    La influencera Sheyla Rojas sigue comprometida con su relación con Joaquín Ramírez y lo ha apoyado activamente en eventos relacionados con su campaña para el Gobierno Regional de Cajamarca. En esta ocasión, la exchica reality fue parte del desayuno electoral de su pareja, compartiendo cada detalle del evento.

    Sheyla Rojas asiste a su primer desayuno electoral junto a Joaquín Ramírez

    Es sabido que Sheyla Rojas se manifestó en redes sociales tras concluir la campaña de Joaquín Ramírez, reafirmando su apoyo a pesar de las críticas hacia su relación. Por ello, decidió acompañarlo durante el día electoral.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¿SE VIENE LA BODA? Luis Fernando Rodríguez sorprende a Yahaira Plasencia con ANILLO tras anunciar 'EMBARAZO': "Te amo"

    A través de su perfil de Instagram, la exconductora de televisión mostró imágenes y videos de su experiencia en el desayuno electoral de su pareja. Allí, junto con Ramírez, asistieron a un comedor popular para degustar la gastronomía local de Cajamarca.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Famosa cantante peruana descubre infidelidad de su novio en vivo y lo echa de su casa: “Te vas a ir tú”

    "Con las mujeres que cocinan con dedicación y apoyan a personas de bajos recursos. Comedor popular ‘Gustitos y Sazón’", señaló Sheyla Rojas al publicarla posando junto a quienes prepararon el especial desayuno.

    Además, las fotos capturan a Sheyla Rojas disfrutando de una sopa junto a Joaquín Ramírez. Ambos escucharon con atención las peticiones de varias mujeres entusiastas por los resultados de las Elecciones Regionales 2026.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sheyla Rojas sorprende al participar en desayuno electoral junto a Joaquín Ramírez en comedor popular
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Famosa cantante peruana descubre infidelidad de su novio en vivo y lo echa de su casa: “Te vas a ir tú”

    ¿SE VIENE LA BODA? Luis Fernando Rodríguez sorprende a Yahaira Plasencia con ANILLO tras anunciar 'EMBARAZO': "Te amo"

    El 'Loco' Vargas confiesa su verdad sobre su romance con Tilsa Lozano: “Al final quedé como el malo”

    ¡SE CASA! Darinka Ramírez revela que ya tiene fecha de boda mientras presume su nuevo departamento

    Cueva rompe el silencio y pide disculpas a hija mayor de Pamela López: "No fui la figura paterna perfecta"

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;