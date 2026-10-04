Sheyla Rojas sorprende al participar en desayuno electoral junto a Joaquín Ramírez en comedor popular

Sheyla Rojas compartió detalles sobre el desayuno electoral de Joaquín Ramírez y su respuesta no pasó desapercibida.

La influencera Sheyla Rojas sigue comprometida con su relación con Joaquín Ramírez y lo ha apoyado activamente en eventos relacionados con su campaña para el Gobierno Regional de Cajamarca. En esta ocasión, la exchica reality fue parte del desayuno electoral de su pareja, compartiendo cada detalle del evento.

Sheyla Rojas asiste a su primer desayuno electoral junto a Joaquín Ramírez

Es sabido que Sheyla Rojas se manifestó en redes sociales tras concluir la campaña de Joaquín Ramírez, reafirmando su apoyo a pesar de las críticas hacia su relación. Por ello, decidió acompañarlo durante el día electoral.

A través de su perfil de Instagram, la exconductora de televisión mostró imágenes y videos de su experiencia en el desayuno electoral de su pareja. Allí, junto con Ramírez, asistieron a un comedor popular para degustar la gastronomía local de Cajamarca.

"Con las mujeres que cocinan con dedicación y apoyan a personas de bajos recursos. Comedor popular ‘Gustitos y Sazón’", señaló Sheyla Rojas al publicarla posando junto a quienes prepararon el especial desayuno.