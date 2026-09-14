NO FUE LA BILLETERA: Pamela revela el detalle de Cueva que la hizo caer rendida y lanza inesperada confesión: “Plata no he visto”

Pamela Franco reveló qué la enamoró de Christian Cueva y descartó que fuera por dinero. Además, explicó su distanciamiento de Melanie Martínez.

Pamela Franco sorprendió al hablar sin filtros sobre Christian Cueva durante su participación en el pódcast de Edson Dávila, conocido como 'Giselo'. La cantante contó qué fue lo primero que la atrajo del futbolista y descartó que el dinero haya sido un factor determinante.

La cumbiambera también se refirió a su distanciamiento de Melanie Martínez y aseguró sentirse decepcionada por cómo terminó la relación entre ambas.

Pamela Franco revela qué le atrajo de Christian Cueva

Durante la conversación, Edson Dávila lanzó una pregunta directa sobre el inicio de su relación con ‘Aladino’.

"¿Qué fue lo primero que te enamoró de Christian Cueva?, ¿La labia, el físico o la billetera?", le preguntó.

Pamela reaccionó con humor y descartó que el aspecto económico haya sido lo que llamó su atención. "Yo plata no he visto ahí, por Dios", respondió.

Luego explicó que entre ambos existe una conexión que, según ella, no se encuentra fácilmente.

"¿Sabes lo que pasa? A mí me molestan con eso y por ahí no iba. Más que la labia, porque él es habladorcito, tiene su floro, yo tengo con él algo que es difícil encontrar, que es ‘piel’", remarcó.

La cantante profundizó en esa idea y señaló que la química fue fundamental.

"Hay química. ¿No te ha pasado eso en tu vida?. Eso, pasión. Es que eso no te pasa así nomás con alguien".

Ante el comentario de 'Giselo' sobre la situación económica del futbolista, Pamela aclaró: "No, es chambeador".

Pamela Franco explica por qué se alejó de Melanie Martínez

En otro momento, la artista también habló sobre Melanie Martínez y negó haberla bloqueado de redes sociales.

Según explicó, nunca la siguió en Instagram y el contacto que tuvieron por TikTok estuvo relacionado con motivos laborales, luego de realizar un live para promocionar una canción que grabaron juntas.

Pamela aseguró que quedó decepcionada con la situación y defendió la manera en que se comportó con Martínez.

"Yo con ella, la verdad, sí estoy bastante decepcionada, que yo con ella no me he portado mal. Yo creo que ella, como mujer y como madre, debería ser agradecida, yo no me he portado mal. Que saque algo y que diga que yo, y por si acaso, porque por ahí he leído, he dicho que yo he querido sacar provecho. A ver, dígame, ¿en qué he podido sacar provecho?", cuestionó.