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Romina Gachoy revela el motivo detrás de la celebración de los 15 años de la hija de Angie Jibaja: "No deseaba un cumpleaños..."

Romina Gachoy aclaró las circunstancias alrededor del cumpleaños que organizó para la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María, impactando con su sorprendente revelación. ¿Por qué la adolescente no deseaba una fiesta?

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    Romina Gachoy revela el motivo detrás de la celebración de los 15 años de la hija de Angie Jibaja: "No deseaba un cumpleaños..."
    Romina Gachoy revela el motivo detrás de la celebración de los 15 años de la hija de Angie Jibaja | Composición Wapa
    Romina Gachoy revela el motivo detrás de la celebración de los 15 años de la hija de Angie Jibaja: "No deseaba un cumpleaños..."

    La popular influencer Romina Gachoy sorprendió a muchos con la celebración del cumpleaños de la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María. Ahora, la cantante uruguaya ha decidido compartir detalles sobre la fiesta de 15 años de la joven, revelando un dato inesperado.

    Romina Gachoy explica por qué casi no hubo fiesta para la hija de Angie Jibaja

    Romina Gachoy recibió elogios tras mostrar la felicidad de la adolescente en su creativa fiesta de cumpleaños, que contó con la presencia de allegados y familiares. Sin embargo, inicialmente la adolescente prefería simplemente viajar en lugar de un festejo.

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    "El cumple de mi bebé, mi reina, fue espectacular… No quería celebrar los 15 porque ella anhelaba viajar", compartió inicialmente la locutora de radio, quien luego añadió que la joven cambió de parecer.

    Romina Gachoy sorprende con revelación sobre la fiesta de 15 años.
    Romina Gachoy sorprende con revelación sobre la fiesta de 15 años.

    "Decidimos que viajaríamos los cinco a Uruguay pero dos semanas antes de su cumpleaños, mi niña nos pidió conversar:" Después, dijo que tras reflexionar, sí quería una celebración, reveló Romina Gachoy.

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    Luego de la solicitud, la influencer uruguaya no dudó en planear una gran fiesta para Gia, a quien ve como su propia hija. Juntas decidieron todos los aspectos de la celebración.

    "Elegimos temáticas juntas y rechazamos las ideas típicas. Optamos por una fiesta hawaiana, lo cual nos pareció súper divertido", expresó.

    Romina Gachoy bailó junto a la hija de Jean Paul Santa María.
    Romina Gachoy bailó junto a la hija de Jean Paul Santa María.
    SOBRE EL AUTOR:
    Romina Gachoy revela el motivo detrás de la celebración de los 15 años de la hija de Angie Jibaja: "No deseaba un cumpleaños..."
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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