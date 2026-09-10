¡CONFLICTO TOTAL! Ricky Trevitazzo ECHA de su casa a esposa de Luisito Sánchez: "Que saque todo..."

En el marco de la tensión entre Ricky Trevitazzo y Luisito Sánchez, quien recientemente declaró la ruptura de su amistad, Enza Mitrovich, cónyuge de Sánchez, enfrenta momentos difíciles al ser desalojada por su propio tío del departamento que ella misma construyó en la propiedad de él y sus hermanos. Este incidente es parte de un conflicto que surgió por rumores que habría iniciado el exintegrante de Skándalo.

Ricky Trevitazzo saca de su casa a esposa de Luisito Sánchez

El enfrentamiento familiar se intensificó luego de que Luisito Sánchez anunció el fin de su amistad con Trevitazzo. Enza, esposa de Sánchez y sobrina del músico, denunció que fue víctima de un ataque en medio del conflicto. Después de mucho tiempo de constantes desacuerdos, Enza descubrió que Trevitazzo hablaba mal de su familia. Pese a que él negó las acusaciones, la situación escaló al punto de que fue desalojada junto a sus dos hijos.

"Todo fue después de escuchar cómo negó que había hablado mal de nosotros por teléfono. Como descubrimos su mentira, se la agarró conmigo. Mi tío (Ricky) le dijo a mi papá que saque todas mis cosas del departamento, sino él mismo las sacaba", relató Enza en conversación con Trome.

Además, Trevitazzo la enfrentó y faltó al respeto en una llamada insistiendo en que dejara el lugar que él considera de su exclusividad. "De ahí me llamó, se puso malcriado, discutimos y me volvió a decir lo mismo: que saque todo, que él quería mi departamento desocupado, que es su casa", añadió.

Según Enza, ella había levantado su propio espacio con dinero que recibió por una herencia familiar y fue persuadida para no mudarse a otra parte. Luego de construirlo, fue desalojada de nuevo por decisión de Ricky, lo que evidenció la deteriorada relación.

"Recibí una plata como adelanto de herencia que el abuelo paterno de mi hija mayor le dejó. Era para la inicial de un departamento, pero me convencieron de construir allí (…) Lo hice y esperaron seis meses para sacarme; la alquilaron por cinco años y no me dieron un sol, ni me dejaron sacar mis cosas. Esa casa es de todos los hijos, pero mi tío dice que es de él", explicó.

Ahora enfrenta la difícil situación nuevamente, aunque esta vez sí le permitieron retirar sus bienes. Lamentó que su tío no considere los efectos en ella y sus hijos pequeños.

"Regresé, pero me volvieron a hacer lo mismo. En esta oportunidad sí me dijeron que saque todas mis cosas. ¿Qué hubiera pasado si estaba con mis hijos dentro del departamento? Hubiera subido a botarme a la calle con ellos", sostuvo.

Aún no se sabe cómo ha reaccionado Luisito a las acciones de Ricky, quien alguna vez fue un gran amigo para él, una relación que terminó por las disputas familiares.