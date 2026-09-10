Magaly Medina sorprende al revelar quién costeó el viaje de Alejandra Baigorria y Said Palao a Japón por el cumpleaños de la empresaria.

¡No fue Said pero tampoco Alejandra! Magaly REVELA quien PAGÓ el COSTOSO VIAJE a Japón de empresaria | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡No fue Said pero tampoco Alejandra! Magaly REVELA quien PAGÓ el COSTOSO VIAJE a Japón de empresaria | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Durante el lujoso viaje de Alejandra Baigorria y Said Palao a Japón, Magaly Medina impactó a la audiencia al desvelar en su programa quién financió realmente el viaje, tras rumores de que la empresaria lo habría costeado. Esta versión de la periodista contradice las declaraciones de Baigorria, quien afirmó que ella misma, Said y su hermano cubrieron los gastos.

El sorprendente descubrimiento de Magaly Medina sobre el financiamiento del viaje a Japón

Magaly Medina asombró al revelar detalles del viaje de Said Palao y Alejandra Baigorria a Japón, hecho que coincidió con el cumpleaños de la empresaria.

Se sabe que la periodista debatió con quienes sostenían que ella habría cubierto los gastos del viaje de su esposo y su hermano Sergio Baigorria, afirmación que negó con rotundidad diciendo:

"¿Tienes pruebas de lo que dices? Hablan por la boca de la bruja y, por el odio que tienen dentro de ustedes, ya déjenme en paz", "Sigue hablando, coju**ces, ¿a quién le consta que yo mantengo a alguien? No jod*n, solo porque una señora lo dice en su programa sin pruebas y ya todos son sus borreguitos. Ya cansan, de verdad", "Cada quien trabaja y paga sus cosas, no jo**n", expresó molesta.

No obstante, esta versión fue contradicha por la propia Medina, quien reveló que Palao realmente no pagó por el viaje, el cual se pensaba había sido un regalo para su pareja.

"Un viaje que parecía un éxito del gerente general, que invitó a su esposa y a su cuñado en un viaje transcontinental en clase business hacia Tokio. ¿Por qué nos decepcionas, Said? Justo empezábamos a confiar en ti", comentó en tono sarcástico.

De acuerdo con 'Maga', ni siquiera Alejandra habría cubierto sus propios gastos, lo cual desmentiría su historia. Medina reveló que en realidad fue la empresa para la que Alejandra trabaja la que pagó todo el viaje.