Magaly 'EXPLOTA' contra producción de su programa por difundir VIDEO de Alejandra Baigorria en IMPENSADO momento: "Hay alguien ahí a quien quiero m..."

La conductora Magaly Medina enfrentó un incómodo incidente con su equipo al emitirse un video inesperado de Alejandra Baigorria, provocando su estallido en vivo.

En la reciente edición de ‘Magaly TV, la firme’, la conductora Magaly Medina reaccionaba a la aparición de Julián Alexander en el pódcast de María Pía Copello, ‘Sin más que decir’, conducido también por Ethel Pozo. Mientras daba su opinión, la popular ‘Urraca’ protagonizó un incómodo momento que ocurrió cuando se proyectó un video de Alejandra Baigorria, provocando la furiosa respuesta de la presentadora, quien lanzó un reclamo a su producción. ¿Qué dijo?

Magaly se molesta con producción por difundir VIDEO de Alejandra Baigorria: ¿qué pasó?

Magaly Medina se expresó de forma indignada durante la transmisión en vivo de 'Magaly TV, la firme' la noche del martes 9 de septiembre, mientras hablaba de Julián Alexander, quien pronunció un profundo discurso sobre su lealtad hacia su relación con Ethel Pozo.

El productor dejó a muchos boquiabiertos al hablar sobre su compromiso con Ethel, sus hijas y Gisela Válcárcel. Mientras Medina se dedicaba a lanzar sus elogios hacia el director de televisión, inesperadamente, su producción decidió mostrar un video de Alejandra Baigorria.

El contenido en cuestión mostraba a Baigorria durante su viaje a Japón, celebrando su cumpleaños con Said Palao y su hermano. A pesar de ser una crítica frecuente, Medina mostró su enfado por la emisión del video y se negó a comentarlo.

"Bueno, pero habló largo y tendido Julián, el marido de Ethel. Sácame esas imágenes, por favor, que yo estoy hablando de otra cosa", manifestó al inicio con evidente enojo.

Acto seguido, Medina expresó que deseaba enfrentar a un miembro de su equipo por la falta de coordinación, ya que el video de cumpleaños no contaba con narración alguna, lo cual la molestó muchísimo. "Además, por favor, hay alguien ahí a quien quiero matar ahorita por haber hecho mal las cosas"exclamó.

Magaly Medina reaccionó a pedido de Jefferson Farfán

La periodista también expresó su frustración por su condena de prisión suspendida tras el juicio con Jefferson Farfán, mencionando que esto le impedía supervisar adecuadamente el programa.

"Esto sucede cuando uno está ocupado con su servicio comunitario y no puede liderar el programa. Estas situaciones afectan mi trabajo, que debería dedicarse al entretenimiento de ustedes", explicó.