¡NO PUDO CONTENER EL DOLOR! Junior Silva despide a su ‘hijo’ con conmovedoras palabras tras su fallecimiento: "Mi corazón está destrozado"

Recibe el apoyo emocional de numerosos artistas. El conocido actor Junior Silva está pasando por un momento delicado tras enfrentarse a una significativa pérdida personal que lo ha afectado profundamente. En esta ocasión, la figura pública decidió hacer público en una conmovedora publicación el fallecimiento de su mascota Bronco, a quien tenía en alta estima similar a la de un hijo.

Junior Silva conmovió con emotiva publicación tras enfrentar esta pérdida

Se sabe que Junior Silva compartió en sus redes sociales cómo cuidaba a su perro de 14 años e instó a la gente a tomar conciencia sobre el cuidado de mascotas adultas. Sin embargo, después de una prolongada batalla, su querido compañero de cuatro patas ha dejado este mundo.

"Hasta que el martes 8 de setiembre del 2026, a las 6.03 a. m., mi hijo se quitó el pañal, comenzó a recobrar fuerzas en sus patas y dejó de sentir dolor corporal. De repente, aparecieron alitas y una aureola sobre él. Y con un par de ladridos, comenzó a volar hacia un lugar donde su hermano Leonardo lo espera para volver a jugar juntos", se puede leer en su publicación.

Junior Silva dedica un mensaje a su mascota que falleció.

Luego, Junior Silva reconoció el devastador dolor que lo embarga por la pérdida de Bronco y con lágrimas se despidió de él. "Tal vez me espere, quizás nos encontremos de nuevo en esta vida, y aunque mi corazón está roto, me aferraré a esa idea", añadió en el mensaje acompañado de una foto de su perro.

"Hoy lloro por ti y mañana también. Gracias por estos 14 años, ocho meses y 19 días de aventura, mi amor. Me diste mucha felicidad. Te recordaré y te querré siempre, querido hijo. Hasta que nos veamos otra vez", concluyó el actor, y su mensaje se viralizó rápidamente. Incluso, muchos artistas conocidos le enviaron palabras de aliento.