Julián Alexander hace LLORAR a Ethel Pozo al hablar de INFIDELIDAD y piensa en sus hijos: "Las tentaciones siempre están"

El director de televisión habló sobre las tentaciones dentro de un matrimonio y explicó por qué una infidelidad también afectaría a los hijos que cría junto a Ethel Pozo .

Julián Alexander habla de infidelidad y Ethel Pozo llora | Composición Wapa - Captura de pantalla 'Sin + que decir' - Instagram

Julián Alexander habla de infidelidad y Ethel Pozo llora | Composición Wapa - Captura de pantalla 'Sin + que decir' - Instagram

Julián Alexander y Ethel Pozo protagonizaron un emotivo momento durante una reciente conversación televisiva. El director de telenovelas de Del Barrio Producciones acudió como invitado a ‘Sin más que decir’, espacio en el que trabaja su esposa, y terminó abordando uno de los temas más delicados dentro de una relación: la infidelidad. La pareja reveló detalles de su matrimonio, que actualmente alcanza los cuatro años. Sin embargo, la conductora no esperaba terminar conmovida hasta las lágrimas por una reflexión de su esposo.

Julián Alexander hace llorar a Ethel Pozo con revelación de infidelidad

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista ocurrió cuando Julián Alexander fue consultado sobre la posibilidad de enfrentar tentaciones estando dentro de un matrimonio. Lejos de esquivar el tema, el director reconoció que este tipo de situaciones pueden presentarse incluso cuando existe un compromiso sentimental.

“Las tentaciones para ambos siempre están, pero es un compromiso que uno le pone a la relación”, dijo el director de televisión sin negar que aunque existan las posibilidades de ser infiel, esto sería una decisión personal.

Julián Alexander continuó con su explicación y puso especial énfasis en las consecuencias que tendría una eventual infidelidad más allá de la pareja. Para él, una falta hacia Ethel Pozo también tendría repercusiones en la familia que ambos han construido.

El director señaló que considera como propios a los hijos que forman parte de su hogar y que no establece diferencias entre ellos. Por ese motivo, explicó que una decisión de ese tipo no afectaría únicamente a su esposa.

“Yo siempre tengo claro que si le fallo, no le estoy fallando solo a ella, le estoy fallando a mi propio hijo, a sus hijas, que son de los dos, porque yo las crío con todo el amor. No hago ninguna diferencia con mi hijo y ella tampoco”, sostuvo sincerándose sobre sus razones para no ser infiel e incluso admitió que consideraría que estaría fallando a su suegra, Gisela Valcárcel y a su madre.

La declaración generó una reacción inmediata en Ethel Pozo, quien no pudo evitar emocionarse y comenzó a llorar delante de las cámaras. Al verla así, Julián intentó tranquilizarla con una cariñosa frase: “No vale llorar, amor”.

La conductora explicó posteriormente que sus lágrimas estuvieron relacionadas con una reflexión que considera importante dentro de una familia. Según su punto de vista, una infidelidad no termina afectando únicamente a la persona que recibe la traición. “Los hombres no se ponen a pensar a veces, lamentablemente, que si le fallas a tu pareja”, también pueden terminar perjudicando al entorno familiar.

Julián Alexander y Ethel Pozo revelan los retos que enfrentaron durante su matrimonio

En otro momento de la conversación, el director también compartió su perspectiva sobre la convivencia matrimonial y dejó claro que considera normal que una pareja atraviese etapas complicadas. Para Julián, los problemas forman parte del proceso de construir una vida en común.

“El matrimonio nunca va a ser un cuento de hadas, tiene momentos bonitos y momentos que son difíciles. Y es un compromiso”, dejó en claro. La declaración surgió luego de que le preguntaran por las dificultades que ha experimentado junto a Ethel Pozo desde que decidieron formar una familia. En ese sentido, el director identificó la crianza como uno de los principales desafíos que han tenido que afrontar.

Al llegar a la relación, Julián se incorporó a la vida de las hijas de Ethel cuando ellas todavía eran niñas. Actualmente, ambas se encuentran en una etapa completamente diferente y el actor ha acompañado su crecimiento durante varios años. “Criamos adolescentes. Yo cuando llegué me parece que tenían once y trece, y ahora tienen 17 y 19. Las he acompañado en un momento duro”, contó.