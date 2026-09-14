¡DURO GOLPE! Romina Gachoy lanza CONTUNDENTE mensaje a Jefferson Farfán tras su pelea con Magaly Medina: "Tienes que tener una vida"

Romina Gachoy critica a Jefferson Farfán por persistir en su pelea legal con Magaly Medina , instándolo a priorizar su vida personal tras otro revés en los tribunales.

Romina Gachoy puso en su lugar a la 'Foquita'. | Composición Wapa

Romina Gachoy puso en su lugar a la 'Foquita'. | Composición Wapa

La modelo uruguaya Romina Gachoy se pronunció sobre el largo conflicto legal entre Jefferson Farfán y Magaly Medina, dejando clara su opinión. Según la exchica reality, 'la Foquita' debería poner punto final a las diferencias y enfocarse en su vida personal.

Gachoy opinó que, tras las resoluciones en el proceso judicial, no hay razón para continuar con la confrontación que se ha extendido durante años. Sus palabras surgieron al hablar de la situación del exfutbolista con la conductora de 'Magaly TV La Firme'.

"Creo que si ya se hizo justicia de alguna manera, ¿para qué seguir?, ¿por qué continuar?, ¿por qué ese empeño de tantos años? ¿Qué más esperas lograr?", comentó Romina sobre 'la Foquita'.

Romina insta a Farfán a valorar su vida

La uruguaya sugirió que Farfán debería centrarse en los aspectos positivos de su vida y no dar importancia a lo que Magaly Medina pueda decir o hacer. Ella comentó que preferiría alejarse de una situación similar.

"Si estuviera en el lugar de Farfán, ya estaría agotada. Debes tener vida, amigo. Si tienes una vida plena y te concentras en tus asuntos, dejas de prestar atención a lo que hagan o digan los demás", destacó.

Gachoy también recordó cómo ha enfrentado comentarios sobre su vida debido a su exposición mediática, pero decidió enfrentar esas situaciones demostrando su verdadera personalidad con acciones.

"He lidiado durante años con rumores sobre mí, pero uno debe seguir adelante y demostrar con hechos quién es y cómo es con su gente", concluyó.

Defensa de Magaly presenta denuncia contra Farfán

Mientras Romina Gachoy opinaba sobre el conflicto, la disputa entre Jefferson Farfán y Magaly Medina continuó sumando episodios judiciales.

Fernando Ugaz Zegarra, abogado de la conductora de 'Magaly TV La Firme', informó sobre la presentación de una denuncia contra el exjugador luego de recibir amenazas de extorsión y secuestro, según la periodista.