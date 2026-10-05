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Novio de Sheyla Rojas PIERDE las elecciones y se viraliza INSÓLITA REACCIÓN de la modelo: “Hasta aquí llegué”

Joaquín Ramírez, pareja de Sheyla Rojas, no logró ganar las elecciones para Gobernador Regional de Cajamarca. Un video muestra la reacción de Sheyla ante los resultados. ¿Qué comentaron los usuarios sobre esta escena?

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    Novio de Sheyla Rojas PIERDE las elecciones y se viraliza INSÓLITA REACCIÓN de la modelo: “Hasta aquí llegué”
    Sheyla Rojas reacciona a derrota
    Novio de Sheyla Rojas PIERDE las elecciones y se viraliza INSÓLITA REACCIÓN de la modelo: “Hasta aquí llegué”

    Sheyla Rojas se encuentra en el centro de la atención pública después de que Joaquín Ramírez, su pareja, no lograra ser elegido como gobernador de Cajamarca. La pareja se había mostrado unida durante toda la campaña, pero Edison Carrasco, de Somos Perú, se impuso según el sondeo de Datum y América Televisión, obteniendo más del 10% de los votos. Ante este resultado, ¿cómo reaccionó Sheyla y qué opinó el público al respecto?

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    Pareja de Sheyla Rojas pierde elecciones y revelan video de sorprendente reacción

    A pesar del apoyo constante y la significativa inversión económica en su campaña, incluyendo la participación de figuras como Pamela Franco y Christian Cueva, Joaquín Ramírez no logró vencer en las elecciones por el Gobierno Regional de Cajamarca.

    El partido Cajamarca Renace, liderado por Ramírez, cayó ante Edison Carrasco, quien se impuso con un 20.3% de los votos, tal como reflejó el sondeo de Datum y América Televisión. Este resultado representó un revés para Ramírez, quien esperaba gobernar su tierra de origen junto a Sheyla Rojas.

    Conocidos los resultados por diversos medios, se reveló un video en el que se observa a Ramírez junto a Sheyla Rojas, viendo los resultados que confirmaban su derrota, mientras estaban con su equipo.

    Sheyla mostró evidente nerviosismo mientras movía una de sus piernas con impaciencia. Al ver que su pareja no alcanzaba el objetivo, su reacción fue de conmoción.

    Ante la noticia, Rojas se muestra claramente incrédula al articular "¿Qué?", mientras su pareja mantiene la compostura y una ligera sonrisa pese a la derrota. A medida que se conocían otros resultados, Sheyla hizo preguntas a Ramírez, quien le respondía con serenidad.

    Finalmente, él mostró desconcierto, y ella lo sostiene firmemente del brazo. Este video se viralizó rápidamente, y la ausencia de audio llevó a los internautas a especular sobre los posibles comentarios de Sheyla, sugiriendo que podría terminar la relación.

    "Sheyla pensando en marcharse de aquí", "Se acabó el amor", "Sheyla: no entiendo, ¿ganaste? Él: 'No'. Ella: Vine para esto", "Sin victoria, se acabó", "Aquí terminó la relación"; "Contrato finalizado", "Sheyla: ¿me contrataste para esto?", "El amor se fue como la posibilidad de liderar", "Regresará a Lima mañana", "La relación llegó a su fin", "Así se despide Sheyla", son algunas de las reacciones en línea.

    SOBRE EL AUTOR:
    Novio de Sheyla Rojas PIERDE las elecciones y se viraliza INSÓLITA REACCIÓN de la modelo: “Hasta aquí llegué”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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