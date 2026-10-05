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Popular actor de 'Al fondo hay sitio' NO SE MIDE con CONTUNDENTE mensaje a Rafael López Aliaga tras elecciones

Un actor destacado de 'Al fondo hay sitio' expresó su descontento ante una posible reelección de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima luego de los resultados preliminares de la ONPE.

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    Popular actor de 'Al fondo hay sitio' NO SE MIDE con CONTUNDENTE mensaje a Rafael López Aliaga tras elecciones
    Rafael López Aliaga y Francis Allison están en empate técnico, según conteo rápido de Datum. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
    Popular actor de 'Al fondo hay sitio' NO SE MIDE con CONTUNDENTE mensaje a Rafael López Aliaga tras elecciones

    Los resultados iniciales de las Elecciones Regionales y Municipales muestran una competencia reñida entre Rafael López Aliaga y Francis Allison para la alcaldía de Lima. Según el conteo rápido de Datum al 100%, el jefe de Renovación Popular tiene el 27.6% de los votos, mientras que el representante de Avanza País cuenta con el 26.7%. Carlos Bruce, de Somos Perú, se encuentra más atrás con un 15.0%.

    En este entorno, Jorge Guerra, conocido por su papel de 'Jimmy Gonzales' en 'Al fondo hay sitio', utilizó sus redes sociales para exponer una crítica mordaz hacia 'Porky'. A través de Instagram, el actor compartió una ilustración con un mensaje donde criticó fuertemente su gestión política en Lima, recurriendo a una conocida reflexión de Salazar Bondy sobre la capital peruana.

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    Jorge Guerra manifiesta su desacuerdo con la posible reelección de López Aliaga.
    Jorge Guerra manifiesta su desacuerdo con la posible reelección de López Aliaga.

    Jorge Guerra critica el posible triunfo de Renovación Popular en Lima

    Ante los primeros resultados de las Elecciones Municipales, Jorge Guerra no tardó en expresar su opinión sobre la situación en Lima. El actor publicó en su Instagram una ilustración del caricaturista Carlos Lavida que muestra un cerdo con una camiseta de Renovación Popular sobre una imagen fragmentada de la ciudad.

    La imagen se acompaña de la frase "Gracias, Lima. Seguiré trabajando", mientras que el texto compartido por el actor de 'Al fondo hay sitio' cuestiona directamente las condiciones de la ciudad.

    "Es sorprendente cómo Salazar Bondy describió con tanta precisión una Lima damnificada hace más de 60 años", escribió el actor 'Jimmy', agregando una crítica a los antiguos gobernantes de la ciudad. "Creo que quienes lideraban entonces eran genios comparados con este individuo", añadió.

    Crítica directa a Rafael López Aliaga

    Al final de su publicación, Jorge Guerra compartió otra reflexión sobre el futuro de la ciudad: "Estamos viviendo en los restos de una Arcadia Colonial".

    Finalmente, expresó sus dudas sobre el futuro de Lima, considerando que Rafael López Aliaga y su equipo han liderado de manera insatisfactoria la capital peruana.

    "Veremos si para el 2030 queda algo por devorar, porque este hombre y sus amigos siempre han tenido hambre de poder, empobreciendo a su paso", afirmó contundentemente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Popular actor de 'Al fondo hay sitio' NO SE MIDE con CONTUNDENTE mensaje a Rafael López Aliaga tras elecciones
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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