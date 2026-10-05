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Joaquín Ramírez no LOGRÓ la gobernación de Cajamarca pese a su campaña junto a Sheyla Rojas

Joaquín Ramírez quedó detrás de Edison Carrasco en el boca de urna de Cajamarca mientras Sheyla Rojas lo acompañó durante la jornada electoral.

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    La pregunta del millón es seguirán juntos tras la derrota del candidato. | Composición de Wapa
    Joaquín Ramírez no LOGRÓ la gobernación de Cajamarca pese a su campaña junto a Sheyla Rojas

    Joaquín Ramírez, actual pareja de Sheyla Rojas, quedó por debajo de Edison Carrasco en el boca de urna para el Gobierno Regional de Cajamarca durante las elecciones del domingo 4 de octubre de 2026.

    Según Datum y América Televisión, el candidato de Cajamarca Renace alcanzó 20.3%, mientras que Carrasco, de Somos Perú, obtuvo 30.9%. Estas cifras corresponden a una medición a boca de urna y no al conteo oficial de actas.

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    Sheyla Rojas acompañó a Joaquín Ramírez durante las elecciones

    La modelo estuvo junto a Ramírez durante parte de la jornada electoral y apareció con él en un desayuno realizado en el comedor popular Gustitos y Sazón, ubicado en el sector de Mollepampa, en Cajamarca.

    La presencia de Sheyla generó especial atención porque en los últimos meses se mostró públicamente apoyando al candidato durante distintas actividades. Después del desayuno, Ramírez continuó con su agenda y acudió a emitir su voto.

    Sheyla Rojas formó parte de la campaña de Joaquín Ramírez.
    Sheyla Rojas formó parte de la campaña de Joaquín Ramírez.

    ¿Qué dijeron sobre la relación de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez?

    Tras conocerse las primeras cifras, algunos personajes de espectáculos comenzaron a comentar también sobre la relación de la pareja.

    Ric La Torre puso sobre la mesa la interrogante sobre si el vínculo continuará después del proceso electoral, aunque hasta el momento Sheyla no ha dado ninguna declaración que permita vincular el resultado político con su vida sentimental.

    Por ello, cualquier versión sobre una eventual separación continúa siendo únicamente especulación.

    Metiche lanza particular teoría sobre el romance

    Metiche también opinó sobre la relación y planteó una hipótesis personal sobre cómo habría comenzado el vínculo. "Para mí (Sheyla Rojas) ha firmado un contrato, esa es mi hipótesis. No lo puedo asegurar, pero qué raro que ella termina su relación con Sir Winston.....", opinó Metiche.

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    Su comentario no constituye una afirmación comprobada y, hasta el momento, no existe información que confirme que la relación entre Sheyla y Joaquín responda a algún acuerdo contractual.

    Por ahora, la atención sigue centrada tanto en el avance del conteo electoral en Cajamarca como en las próximas apariciones públicas de la pareja.

    SOBRE EL AUTOR:
    Joaquín Ramírez no LOGRÓ la gobernación de Cajamarca pese a su campaña junto a Sheyla Rojas
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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