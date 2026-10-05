URGENTE | Último temblor en Perú HOY LUNES 05 de octubre: magnitud, epicentro y profundidad según IGP

Consulta el reporte oficial del temblor registrado en Lima y Callao este lunes 5 de octubre de 2026, según los datos proporcionados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Revisa los detalles actualizados del sismo, incluida su magnitud, epicentro y profundidad, además de las principales recomendaciones para actuar de manera segura ante un movimiento telúrico.