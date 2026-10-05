URGENTE | Último temblor en Perú HOY LUNES 05 de octubre: magnitud, epicentro y profundidad según IGP

URGENTE | Último temblor en Perú HOY LUNES 05 de octubre: magnitud, epicentro y profundidad según IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Consulta el reporte oficial del temblor registrado en Lima y Callao este lunes 5 de octubre de 2026, según los datos proporcionados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Revisa los detalles actualizados del sismo, incluida su magnitud, epicentro y profundidad, además de las principales recomendaciones para actuar de manera segura ante un movimiento telúrico.
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¿Cuáles son los números de emergencia a nivel nacional?
- Central policial: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil – Emergencias: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas médicas): 113
- Información COVID-19 – EsSalud: 107
- Denuncias por violencia familiar: 100
- Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 4118000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 266048