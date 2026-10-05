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URGENTE | Último temblor en Perú HOY LUNES 05 de octubre: magnitud, epicentro y profundidad según IGP

Un sismo se registró en Perú el lunes 5 de octubre de 2026, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Consulta el reporte oficial con la magnitud, epicentro y profundidad del temblor.

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    URGENTE | Último temblor en Perú HOY LUNES 05 de octubre: magnitud, epicentro y profundidad según IGP
    Sismo en Lima.
    URGENTE | Último temblor en Perú HOY LUNES 05 de octubre: magnitud, epicentro y profundidad según IGP

    Consulta el reporte oficial del temblor registrado en Lima y Callao este lunes 5 de octubre de 2026, según los datos proporcionados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Revisa los detalles actualizados del sismo, incluida su magnitud, epicentro y profundidad, además de las principales recomendaciones para actuar de manera segura ante un movimiento telúrico.

    Un sismo remeció Lima.
    Un sismo remeció Lima.
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    ¿Cuáles son los números de emergencia a nivel nacional?

    • Central policial: 105
    • Bomberos: 116
    • Defensa Civil – Emergencias: 115
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas médicas): 113
    • Información COVID-19 – EsSalud: 107
    • Denuncias por violencia familiar: 100
    • Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 4118000 (opción 6)
    • Cruz Roja Peruana: 266048
    SOBRE EL AUTOR:
    URGENTE | Último temblor en Perú HOY LUNES 05 de octubre: magnitud, epicentro y profundidad según IGP
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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