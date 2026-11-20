Sismo en Perú en tiempo real: Actualización del temblor del 20 de noviembre, magnitud y localización según el IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¿Dónde fue el más reciente sismo de este viernes 20 de noviembre? En Perú, verifica aquí la magnitud, epicentro, profundidad y horario utilizando los datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP)
REPORTE SÍSMICO
IGP/CENSIS/RS 2026-0818
Fecha y Hora Local: 20/11/2026 19:09:19
Magnitud: 6.7
Profundidad: 129km
Latitud: -10.97
Longitud: -76.19
Intensidad: V Junín
Referencia: 30 km al NO de Junín, Junín - Junín