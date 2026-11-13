¡TIEMBLA EL PERÚ! Tres sismos sacuden HOY Huánuco, Loreto y Pasco: conoce las magnitudes reportadas por el IGP

¡TIEMBLA EL PERÚ! Tres sismos sacuden HOY Huánuco, Loreto y Pasco: conoce las magnitudes reportadas por el IGPÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Por encontrarse dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra constantes movimientos sísmicos. Durante las primeras horas de este viernes, el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre tres temblores ocurridos en las regiones de Loreto, Huánuco y Pasco. Ante estos eventos, la institución mantiene una vigilancia permanente de la actividad sísmica a nivel nacional.
Temblor en Perú HOY viernes 13 de noviembre: magnitud, epicentro y profundidad según el IGP
¿Dónde ocurrieron los tres sismos reportados por el IGP este viernes 13 de noviembre?
De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el primer movimiento telúrico se registró a las 5:32 a. m. en Huánuco, con una magnitud de 4.7 y una profundidad de 131 kilómetros, a 65 kilómetros al noreste de Puerto Inca. Posteriormente, a las 5:55 a. m., se reportó otro sismo de magnitud 4.7 en Loreto, con una profundidad de 15 kilómetros y referencia a 81 kilómetros al norte de Lagunas, en Alto Amazonas, donde alcanzó una intensidad de III. Finalmente, a las 7:37 a. m., ocurrió un tercer movimiento de magnitud 4.6 en Pasco, a 32 kilómetros al sureste de Puerto Bermúdez, en Oxapampa, con una profundidad de 139 kilómetros.
Números de emergencia en todo el país
- Central policial: 105
- Bomberos: 116
- Defensa Civil – Emergencias: 115
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud (consultas médicas): 113
- Información COVID-19 – EsSalud: 107
- Denuncias por violencia familiar: 100
- Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 4.118.000 (opción 6)
- Cruz Roja Peruana: 2.660.481
Elementos esenciales para una mochila de emergencia
Se recomienda incluir lo siguiente:
- Agua.
- Alimentos no perecibles.
- Linterna.
- Radio a pilas.
- Botiquín.
- Medicinas.
- Vendas y curitas. Alcohol o desinfectante.
- Frazadas.
- Artículos de higiene.
- Productos específicos para bebés, adultos mayores o personas con necesidades especiales.
¿Temblor, sismo o terremoto? El IGP explica en qué se diferencian
Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó que en el país suele utilizarse la palabra “terremoto” cuando un movimiento del suelo ocasiona daños materiales o afecta a las personas. En cambio, si el evento no genera consecuencias visibles, generalmente se le denomina “temblor”. No obstante, precisó que esta distinción responde principalmente a una costumbre arraigada entre los peruanos.
“En términos generales un sismo, un temblor o un terremoto significan vibración súbita del suelo o del subsuelo debido al paso de las ondas sísmicas. Técnicamente son lo mismo, son sinónimos”, explicó en conversación con Andina.
El especialista también indicó que la manera de nombrar estos fenómenos varía según el país. Mientras en Estados Unidos se emplea principalmente el término terremoto (“earthquake”), en lugares como Francia y México también se utilizan otras denominaciones para referirse a estos movimientos de la Tierra.
“Solamente aquí en el Perú asociamos a distintas palabras. Entonces, para no entrar en discusión, nosotros preferimos utilizar el término sismo”, acotó.