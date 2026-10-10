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¡ATENCIÓN! Temblor en Perú HOY SÁBADO 10 de octubre: ¿Dónde fue y cuál es su magnitud, epicentro y profundidad según el IGP?

Mantente informado sobre los detalles actualizados del sismo en Perú, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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    ¡ATENCIÓN! Temblor en Perú HOY SÁBADO 10 de octubre: ¿Dónde fue y cuál es su magnitud, epicentro y profundidad según el IGP?
    Detalles del último sismo en Perú | Composición Wapa
    ¡ATENCIÓN! Temblor en Perú HOY SÁBADO 10 de octubre: ¿Dónde fue y cuál es su magnitud, epicentro y profundidad según el IGP?

    Consulta el reporte oficial del temblor registrado en Perú este sábado 10 de octubre de 2026, según los datos proporcionados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Revisa los detalles actualizados del sismo, incluida su magnitud, epicentro y profundidad, además de las principales recomendaciones para actuar de manera segura ante un movimiento telúrico. Entérate aquí de todos los detalles.

    Temblor en Perú HOY SÁBADO 10 de octubre: magnitud, epicentro y profundidad según el IGP

    07:50
    10/10/2026

    ¿Cuál fue el último sismo registrado por el IGP?

    De acuerdo a información del IGP, los últimos movimientos telúricos se registraron este 9 de octubre en Arequipa y Amazonas.IGP

    07:47
    10/10/2026

    ¿Qué debe tener tu mochila de emergencia?

    Una mochila de emergencia debe reunir artículos esenciales que permitan a una persona o familia cubrir sus necesidades básicas y mantenerse de forma autónoma durante al menos 72 horas.

    • Agua y alimentos

    Agua embotellada: Considera aproximadamente dos litros de agua por persona para cada día.
    Alimentos no perecibles: Incluye conservas, barras energéticas, frutos secos y otros productos que puedan consumirse sin necesidad de cocinar.
    Abrelatas manual: Indispensable si dentro de la mochila llevas alimentos enlatados.

    • Salud y primeros auxilios

    Botiquín básico: Lleva gasas, vendas, alcohol, agua oxigenada y algún producto para desinfectar heridas.
    Medicamentos: Añade los medicamentos que necesiten de manera habitual los integrantes de tu familia.
    Artículos de higiene: Incluye papel higiénico, alcohol en gel, toallitas húmedas y mascarillas.

    • Herramientas y supervivencia

    Linterna: Procura contar con pilas adicionales o una linterna que pueda recargarse manualmente.
    Radio portátil: Te permitirá mantenerse informado mediante los comunicados y alertas oficiales durante una emergencia.
    Silbato: Puede ser de gran utilidad para solicitar auxilio si una persona queda atrapada.
    Navaja multiusos y cinta adhesiva: Son útiles para realizar arreglos o soluciones rápidas ante distintas situaciones.

    • Documentos y dinero

    Copias de documentos: Guarda identificaciones, pólizas de seguro y otros documentos importantes dentro de una bolsa impermeable.
    Dinero en efectivo: Lleva monedas y billetes de baja denominación para afrontar gastos básicos si los medios electrónicos no están disponibles.
    Ropa y abrigo: Incluye una muda de ropa y una frazada ligera o manta térmica para protegerte del frío.

    07:46
    10/10/2026

    ¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

    Antes del sismo

    • Identifica las zonas seguras y las rutas de evacuación de tu vivienda o lugar de trabajo.
    • Ten lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, botiquín y documentos importantes.
    • Fija correctamente los muebles y objetos pesados que podrían caer durante un movimiento sísmico.
    • Participa en los simulacros nacionales para practicar cómo evacuar de manera segura.

    Durante el sismo

    • Mantén la calma y evita entrar en pánico.
    • Dirígete a las zonas seguras internas que hayas identificado previamente, como columnas o muros estructurales.
    • Agáchate, cúbrete y sujétate para proteger principalmente tu cabeza y cuello de posibles objetos que puedan caer.
    • No utilices los ascensores ni trates de salir corriendo mientras continúa el movimiento.
    • Al momento de evacuar, recuerda los cuatro “no”: no gritar, no correr, no empujar y no regresar.

    Después del sismo

    • Antes de ingresar nuevamente a una edificación, espera entre 10 y 20 minutos, debido a la posibilidad de que se produzcan réplicas.
    • Si se interrumpe el suministro eléctrico, utiliza linternas y evita prender velas o fósforos ante una posible fuga de gas.
    • Revisa el estado de tu vivienda y verifica que no presente daños estructurales graves antes de permanecer en ella.
    • Utiliza mensajes de texto o realiza llamadas breves únicamente cuando sea necesario, para evitar la saturación de las líneas telefónicas.
    • Si te encuentras en una zona costera, aléjate inmediatamente de la playa como medida de precaución ante un posible tsunami.
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    10/10/2026

    ¿Temblor, sismo o terremoto? El IGP explica en qué se diferencian

    Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó que en el país suele utilizarse la palabra “terremoto” cuando un movimiento del suelo ocasiona daños materiales o afecta a las personas. En cambio, si el evento no genera consecuencias visibles, generalmente se le denomina “temblor”. No obstante, precisó que esta distinción responde principalmente a una costumbre arraigada entre los peruanos.

    “En términos generales un sismo, un temblor o un terremoto significan vibración súbita del suelo o del subsuelo debido al paso de las ondas sísmicas. Técnicamente son lo mismo, son sinónimos”, explicó en conversación con Andina.

    El especialista también indicó que la manera de nombrar estos fenómenos varía según el país. Mientras en Estados Unidos se emplea principalmente el término terremoto (“earthquake”), en lugares como Francia y México también se utilizan otras denominaciones para referirse a estos movimientos de la Tierra.

    “Solamente aquí en el Perú asociamos a distintas palabras. Entonces, para no entrar en discusión, nosotros preferimos utilizar el término sismo”, acotó.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ATENCIÓN! Temblor en Perú HOY SÁBADO 10 de octubre: ¿Dónde fue y cuál es su magnitud, epicentro y profundidad según el IGP?
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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