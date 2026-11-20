Angie Arizaga tomó decisión sobre su boda con Jota Benz, a pesar de su compromiso en Roma. La influencer comparte sus razones en 'América Espectáculos'.

Angie Arizaga sorprendió al revelar que decidió detener temporalmente los preparativos de su matrimonio con Jota Benz. La exchica reality explicó los motivos de esta decisión durante una conversación con 'América Espectáculos'. Aunque ambos se comprometieron en Roma, Italia, durante las celebraciones de Año Nuevo, todavía no tienen una fecha definida para llegar al altar. La influencer también habló sobre el sólido vínculo que mantiene con el padre de su hijo y adelantó cuándo podrían retomar los planes de boda.

Angie Arizaga explica por qué decidió postergar su boda con Jota Benz

Angie Arizaga dejó en claro que no tiene intención de apresurar los preparativos de su matrimonio con Jota Benz, pese a la expectativa que generó su compromiso. La figura televisiva considera que ambos tienen una relación estable y que no necesitan establecer una fecha de inmediato para celebrar su unión.

Durante una entrevista con 'América Espectáculos', la exchica reality explicó que, por ahora, prefiere disfrutar de esta etapa junto a su pareja y esperar el momento adecuado para organizar la ceremonia. Asimismo, señaló que la decisión no significa que exista algún problema sentimental entre ellos.

“Tiempo al tiempo, siento que no hay ningún apuro porque el compromiso con Jota está, tenemos una relación muy bonita. El otro año vamos a definir fecha, definitivamente y poderla hacer, si es posible, el otro año”, dijo la exchica reality.

De esta manera, la pareja tendría previsto definir los detalles de su matrimonio durante el próximo año, siempre que las circunstancias lo permitan. Por el momento, Angie y Jota continuarían disfrutando de su relación y de la familia que han formado junto a su pequeño hijo Matteo.

Así fue la romántica propuesta de matrimonio de Jota Benz a Angie Arizaga en Roma

El compromiso de Angie Arizaga y Jota Benz se concretó el 30 de diciembre de 2025, cuando ambos se encontraban en Roma, Italia, disfrutando de unas vacaciones familiares para recibir el Año Nuevo y conmemorar sus cinco años de relación.

Durante este viaje por Europa, la pareja estuvo acompañada de su hijo Matteo y recorrió distintos atractivos turísticos de la capital italiana. Sin embargo, uno de los momentos más especiales de su estadía ocurrió en los alrededores del emblemático Coliseo Romano, donde el cantante preparó una sorpresa para pedirle matrimonio a la madre de su pequeño.

Jota Benz organizó una escena romántica acompañada por música de violín y, frente a Angie, se arrodilló para entregarle el anillo de compromiso. La exchica reality quedó completamente emocionada al descubrir la propuesta y no pudo evitar derramar algunas lágrimas antes de aceptar.

Tras darle el sí, ambos se abrazaron y sellaron el momento con un beso. Las imágenes que posteriormente compartieron en Instagram también dejaron ver el ramo de flores y la joya que recibió la influencer.