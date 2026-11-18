Cassandra Sánchez de Lamadrid aborda los rumores sobre su relación con Deyvis Orosco y comenta sobre su cambio físico.

Cassandra Sánchez de Lamadrid ha hablado sobre las especulaciones que apuntan al fin de su matrimonio con Deyvis Orosco. Estos rumores surgieron después de que el cantante mostrara una transformación física y hablara de su hijo Milán, omitiendo referencias a la influencer.

"Siempre he dicho que algunas personas tienen el talento para escribir guiones para Netflix, en serio, la creatividad es impresionante... en las últimas semanas, según dicen, me separé, volví, todas esas cosas", comentó con tranquilidad la hija de Jessica Newton a 'Show pe', durante un evento del Miss Perú.

Con estas palabras, la influencer deja claro que su relación con el Bomboncito de la cumbia sigue adelante, y toma con humor las versiones sobre su vida amorosa que han circulado.

Cassandra Sánchez alaba el nuevo físico de Deyvis Orosco

Cassandra Sánchez, quien ha estado al lado de Deyvis Orosco durante ocho años, también comentó sobre el nuevo aspecto físico de su esposo, quien ha ganado mayor musculatura gracias a su dedicación al ejercicio.

La hija de Jessica Newton afirmó haber visto el esfuerzo del cantante para lograr este resultado. "Realmente celebré desde el primer día este cambio que lleva más de un año, levantándose a las 4 a.m., meditando y esta iniciativa nació del amor por querer ser un gran ejemplo para nuestro hijo, y actualmente lo está consiguiendo", mencionó.

Descartó, además, que Orosco esté utilizando inyecciones u otras ayudas para desarrollar su musculación. "Demuestra que con esfuerzo todo es alcanzable, y qué mejor manera de demostrarlo que actuando. La más feliz soy yo", dijo.

Cassandra Sánchez detalla sus planes como organizadora del Miss Perú

También compartió sobre su rol como organizadora del Miss Perú, adelantando que pronto se revelarán todos los detalles de la final del prestigioso certamen de belleza.