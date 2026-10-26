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Cassandra Sánchez DEJA EN SHOCK con mensaje de fe tras polémico video de Deyvis Orosco: “Que se haga tu voluntad”

¿Crisis en su relación? Deyvis Orosco fue cuestionado tras ignorar a Cassandra Sánchez de la Madrid. Más tarde, la hija de Jessica Newton conmocionó con un emotivo mensaje en sus redes.

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    Cassandra Sánchez DEJA EN SHOCK con mensaje de fe tras polémico video de Deyvis Orosco: “Que se haga tu voluntad”
    Cassandra Sánchez DEJA EN SHOCK con mensaje de fe tras polémico video de Deyvis Orosco. | Composición Wapa
    Cassandra Sánchez DEJA EN SHOCK con mensaje de fe tras polémico video de Deyvis Orosco: “Que se haga tu voluntad”

    La empresaria Cassandra Sánchez de la Madrid causó sorpresa entre sus seguidores al difundir un emotivo mensaje en sus historias de Instagram, justo después de que Deyvis Orosco atrajera miradas por su evidente transformación física. La descendiente de Jessica Newton publicó una reflexión de tono bíblico que se destacó en medio de los comentarios sobre el reciente regreso del cantante, quien expresó su intención de trabajar en su mejor versión personal.

    "Mi semana es tuya Jesús, que se haga tu voluntad", expresó la influencer en sus redes sociales. Pese a la curiosidad que la publicación generó entre los internautas por su contexto, la empresaria no hizo mención directa al video del famoso 'Bomboncito de la cumbia' ni aclaró el estado actual de su vínculo con el artista.

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    Cassandra Sánchez de la Madrid y su mensaje tras video de Deyvis Orosco.
    Cassandra Sánchez de la Madrid y su mensaje tras video de Deyvis Orosco.

    Los mensajes de Cassandra Sánchez de la Madrid tras video de Deyvis Orosco

    A pesar de los rumores acerca de una posible crisis en su relación con Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez de la Madrid no ha emitido declaraciones públicas para desmentir las especulaciones. En lugar de ello, la empresaria sigue compartiendo con sus seguidores diversos momentos de su vida diaria a través de sus historias de Instagram, mostrando fragmentos de sus actividades cotidianas.

    En la mañana del lunes 26 de octubre, la hija de Jessica Newton publicó un video donde se la ve maquillándose y preparándose para iniciar una nueva jornada. "Nos levantamos, un poco de maquillaje y a retomar la programación habitual", comentó junto a las imágenes, evidenciando que mantiene sus rutinas.

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    ¿Por qué fue criticado Deyvis Orosco?

    Deyvis Orosco suscitó comentarios en redes sociales tras aparecer en un video que mostraba su significativo cambio físico. El cantante detalló su proceso de transformación y comentó que decidió enfocarse en su salud para lograr su mejor versión. No obstante, algunos internautas se centraron en sus declaraciones y en que no mencionó a Cassandra Sánchez de la Madrid al expresar sus motivaciones.

    Entre las opiniones compartidas en redes, algunos usuarios cuestionaron al vocalista de Grupo 5 por destacar a su hijo como su principal motivación para cuidar su salud, sin mencionar a su pareja. "¿Y para su esposa?", "Este ya está en otra, ojo" y "Es un machista porque solo él debe estar en forma, ¿y su mujer no?", fueron algunas de las reacciones de los internautas.

    Las críticas llevaron a especulaciones de una posible crisis matrimonial entre el cantante y la hija de Jessica Newton. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno ha confirmado problemas en su relación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Cassandra Sánchez DEJA EN SHOCK con mensaje de fe tras polémico video de Deyvis Orosco: “Que se haga tu voluntad”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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