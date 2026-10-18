Cassandra Sánchez de Lamadrid reaparece con FUERTE mensaje y Deyvis Orosco sorprende con su reacción: "Cuesta soltar lo que una quería que fuera"

Cassandra Sánchez de Lamadrid sorprendió con un mensaje sobre dejar ir lo que no es para ella. Deyvis Orosco no pasó desapercibido al reaccionar a la publicación de su esposa.

Cassandra Sánchez de Lamadrid volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir una reflexión sobre el proceso de dejar ir aquello que no estaba destinado a permanecer en su vida. La publicación de la empresaria generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron sus palabras. Sin embargo, la reacción de Deyvis Orosco tampoco pasó desapercibida. ¿Qué mensaje compartió la hija de Jessica Newton y cómo reaccionó el cantante?

¿Cuál fue el mensaje que compartió Cassandra Sánchez de Lamadrid y cómo reaccionó Deyvis Orosco?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cassandra Sánchez de Lamadrid publicó una fotografía en la que aparece de cuerpo entero frente a una cruz. Junto a la imagen, la empresaria vinculada al Miss Perú compartió una frase en la que expresó su deseo de apartar de su camino aquello que no le corresponde. "11:11. Deseo que Dios me siga quitando lo que no es para mí", se lee en su post.

La publicación también estuvo acompañada de un mensaje más extenso, en el que Cassandra reflexionó sobre lo difícil que puede resultar aceptar que las cosas no sucedan como se habían imaginado. En sus palabras, dejó ver que busca encontrar tranquilidad y fortaleza para afrontar lo que venga.

"A veces cuesta soltar lo que una quería que fuera. Pero hoy le pido a Dios que me dé paz para aceptar, fuerza para soltar y fe para confiar en lo que viene", confesó a modo de reflexión.