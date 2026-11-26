Sheila Mangubat, quien se hizo conocida por su participación en el reality de citas 'Todo en 90 días: antes del viaje' , falleció a la edad de 35 años en Filipinas. La noticia fue anunciada por su pareja, David Dangerfield, con quien vivió una historia romántica en el programa.

A través de sus redes, David expresó su dolor con un mensaje emotivo, describiendo el duro momento que está viviendo. "Me rompe el corazón compartir esta noticia con la familia. Estoy destrozado y aún intento asimilar esta pérdida" , escribió.

El participante también pidió apoyo y consuelo para los familiares de Sheila, especialmente para su hijo, y agradeció las muestras de cariño recibidas tras la noticia.

¿Cómo fue el encuentro entre Sheila Mangubat y David Dangerfield?

Sheila y David comenzaron a comunicarse en línea después de coincidir en un grupo sobre lenguaje de señas. Ambos compartían una condición auditiva: Mangubat tenía problemas de audición, mientras que Dangerfield es sordo.

Esta experiencia común les permitió construir una conexión especial y luego decidieron presentar su historia en televisión.

La pareja formó parte de la sexta temporada de 'Todo en 90 días: antes del viaje', emitida en 2023. Durante la experiencia, David viajó a Filipinas para conocer a Sheila personalmente, quien vivía con sus padres y su hijo Jhonreil.