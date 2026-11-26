Erick Elera y Allison Pastor anuncian su boda religiosa tras 10 años de amor, sorprendiendo a sus seguidores con un emotivo mensaje compartido en redes sociales.

Erick Elera y Allison Pastor sorprendieron a sus seguidores al compartir una noticia especial sobre su historia de amor. Después de una década juntos y de haber formado una familia, la pareja decidió dar un nuevo paso en su relación. Aunque ambos contrajeron matrimonio civil hace algunos años, ahora tienen previsto celebrar su unión mediante una ceremonia religiosa. La exchica reality fue quien compartió la romántica noticia en sus redes sociales y mostró el especial detalle que recibió del actor de 'Al Fondo Hay Sitio'.

Erick Elera sorprende a Allison Pastor con anillo de compromiso y anuncia boda religiosa tras 10 años juntos

A través de sus plataformas digitales, Allison Pastor publicó una serie de fotografías y videos en los que aparece junto a Erick Elera, luciendo muy emocionada y mostrando un nuevo anillo de compromiso. La influencer dejó sorprendidos a sus seguidores al revelar que, pese a estar casados por civil, ambos tienen pendiente una importante promesa: llegar al altar para recibir la bendición de Dios.

Cabe recordar que los esposos celebraron su matrimonio civil en 2019, por lo que esta nueva decisión representa otro capítulo especial en su relación. La joven acompañó las imágenes con una dedicatoria dirigida al popular intérprete de Joel en 'Al Fondo Hay Sitio', en la que recordó los años que llevan compartiendo y la familia que han formado.

"10 años juntos, una vida construida, una familia hermosa y tantas historias por contar... Y después de todo este tiempo, me vuelve a sorprender con un anillo de compromiso. Porque, aunque ya somos esposos, aún nos queda una promesa por cumplir: unir nuestro amor ante Dios", escribió en su post de Instagram.

Allison Pastor reafirma su amor por Erick Elera y recibe romántica respuesta del actor

Por otro lado, Allison Pastor también aprovechó la publicación para expresar que sus sentimientos por el actor permanecen intactos, pese al tiempo que llevan de relación. La influencer destacó que ambos continúan apostando por su historia y que volvería a elegirlo como compañero de vida si tuviera la oportunidad de comenzar nuevamente.

"Qué bonito es saber que, después de tantos años, nos seguimos eligiendo como el primer día. Si volviera a empezar, volvería a decirte que SÍ, una y mil veces más", sostuvo.