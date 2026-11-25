¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma PROLONGADO CORTE este jueves 26 de noviembre en seis distritos de Lima: revisa AQUÍÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención, habitantes de Lima! Sedapal ha anunciado cortes temporales de agua previstos para este jueves 26 de noviembre de 2026. Esta interferencia afectará distintos sectores de seis distritos en la ciudad, con algunas familias enfrentando hasta 12 horas de interrupción del suministro.
Estas paradas son necesarias para el mantenimiento de redes, limpieza de reservorios y empalme de tuberías. Las restricciones comenzarán desde las 8:00 a. m., siendo en algunas zonas el restablecimiento del servicio hasta las 11:30 p. m.
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¿Cuáles distritos en Lima experimentarán cortes el jueves 26 de noviembre?
Según el cronograma proporcionado, los cortes se realizarán en los siguientes horarios:
|Distrito
|Inicio del corte
|Reposición
|Duración
|San Juan de Miraflores
|8:00 a. m.
|8:00 p. m.
|12 horas
|Villa María del Triunfo
|8:00 a. m.
|8:00 p. m.
|12 horas
|Magdalena del Mar
|10:00 a. m.
|10:00 p. m.
|12 horas
|San Isidro
|12:00 p. m.
|11:00 p. m.
|11 horas
|San Borja
|12:00 p. m.
|11:30 p. m.
|11 horas y 30 minutos
|Puente Piedra
|12:00 p. m.
|8:00 p. m.
|8 horas
Lista de zonas afectadas por el corte de agua de Sedapal el jueves 26 de noviembre
San Juan de Miraflores
- A. H. San Antonio de Padua.
- Urbanización San Juan, zonas C y D.
- A. H. Sol de los Milagros.
- P. J. Villa Solidaridad, segunda etapa.
- P. J. San Antonio de Padua.
- A. H. Mártires de San Juan.
- A. H. 7 de Julio.
- A. H. Rafael Belaúnde.
- A. H. Virgen de Guadalupe.
Villa María del Triunfo
- Urbanización Villa Jardín.
- P. J. San Gabriel Bajo.
- Sector Vallecito Bajo.
- A. H. José C. Mariátegui.
- 30 de Agosto.
- Santa Rosa de Belén.
- Ampliación Vista Alegre.
- A. H. Garcilazo de la Vega.
- Ampliación 1 de Mayo.
Magdalena del Mar
- Urbanización Orrantia.
- Urbanización San Felipe.
- Urbanización Santa Rosa.
La suspensión cubrirá el área delimitada por las avenidas Faustino Sánchez Carrión, Salaverry, Javier Prado y Juan de Aliaga, incluidas las calles internas.
San Isidro
La interrupción afectará la zona 51, dentro del área limitada por las avenidas Javier Prado Oeste, Arequipa, Camino Real y Víctor Andrés Belaúnde, junto con las calles José Choquehuanca y Los Cipreses.
San Borja
La suspensión abarcará el asentamiento humano Todos los Santos, en el cuadrante de las avenidas Joaquín de la Madrid, San Luis y Géminis.
Puente Piedra
Los trabajos de limpieza del reservorio afectarán el sector 393, incluido entre otras áreas:
- Jesús Oropeza Chonta.
- Las Begonias.
- Valle Hermoso.
- Las Magnolias del Arenal.
- Jerusalén.
- Belén.
- Rosa de América.
- Los Libertadores.
- Nueva Jerusalén.
- Los Jardines de Zapallal.
- Nuevo Israel.
- Los Lirios.
- Señor de Muruhuay, primera etapa.
- Las Arenitas Mi Casa Pequeños Criaderos.
¿Cómo verificar si tu hogar está incluido en el corte de agua de Sedapal?
Los interesados pueden llamar a Aquafono al (01) 317-8000 y brindar su número de suministro para ver si su vivienda está en el área afectada.
Además, se aconseja almacenar agua en recipientes limpios y tapados, dar prioridad a su uso en alimentación y limpieza personal, y seguir atento a las notificaciones de Sedapal por posibles ajustes en los tiempos de restauración.