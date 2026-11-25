Este jueves, Sedapal suspenderá temporalmente el agua potable en seis distritos de Lima , con restauración en algunas zonas hasta las 11:30 p. m.

¡Atención, habitantes de Lima! Sedapal ha anunciado cortes temporales de agua previstos para este jueves 26 de noviembre de 2026. Esta interferencia afectará distintos sectores de seis distritos en la ciudad, con algunas familias enfrentando hasta 12 horas de interrupción del suministro.

Estas paradas son necesarias para el mantenimiento de redes, limpieza de reservorios y empalme de tuberías. Las restricciones comenzarán desde las 8:00 a. m., siendo en algunas zonas el restablecimiento del servicio hasta las 11:30 p. m.

¿Cuáles distritos en Lima experimentarán cortes el jueves 26 de noviembre?

Según el cronograma proporcionado, los cortes se realizarán en los siguientes horarios:

Distrito Inicio del corte Reposición Duración San Juan de Miraflores 8:00 a. m. 8:00 p. m. 12 horas Villa María del Triunfo 8:00 a. m. 8:00 p. m. 12 horas Magdalena del Mar 10:00 a. m. 10:00 p. m. 12 horas San Isidro 12:00 p. m. 11:00 p. m. 11 horas San Borja 12:00 p. m. 11:30 p. m. 11 horas y 30 minutos Puente Piedra 12:00 p. m. 8:00 p. m. 8 horas

Lista de zonas afectadas por el corte de agua de Sedapal el jueves 26 de noviembre

San Juan de Miraflores

A. H. San Antonio de Padua.

Urbanización San Juan, zonas C y D.

A. H. Sol de los Milagros.

P. J. Villa Solidaridad, segunda etapa.

P. J. San Antonio de Padua.

A. H. Mártires de San Juan.

A. H. 7 de Julio.

A. H. Rafael Belaúnde.

A. H. Virgen de Guadalupe.

Villa María del Triunfo

Urbanización Villa Jardín.

P. J. San Gabriel Bajo.

Sector Vallecito Bajo.

A. H. José C. Mariátegui.

30 de Agosto.

Santa Rosa de Belén.

Ampliación Vista Alegre.

A. H. Garcilazo de la Vega.

Ampliación 1 de Mayo.

Magdalena del Mar

Urbanización Orrantia.

Urbanización San Felipe.

Urbanización Santa Rosa.

La suspensión cubrirá el área delimitada por las avenidas Faustino Sánchez Carrión, Salaverry, Javier Prado y Juan de Aliaga, incluidas las calles internas.

San Isidro

La interrupción afectará la zona 51, dentro del área limitada por las avenidas Javier Prado Oeste, Arequipa, Camino Real y Víctor Andrés Belaúnde, junto con las calles José Choquehuanca y Los Cipreses.

San Borja

La suspensión abarcará el asentamiento humano Todos los Santos, en el cuadrante de las avenidas Joaquín de la Madrid, San Luis y Géminis.

Puente Piedra

Los trabajos de limpieza del reservorio afectarán el sector 393, incluido entre otras áreas:

Jesús Oropeza Chonta.

Las Begonias.

Valle Hermoso.

Las Magnolias del Arenal.

Jerusalén.

Belén.

Rosa de América.

Los Libertadores.

Nueva Jerusalén.

Los Jardines de Zapallal.

Nuevo Israel.

Los Lirios.

Señor de Muruhuay, primera etapa.

Las Arenitas Mi Casa Pequeños Criaderos.

¿Cómo verificar si tu hogar está incluido en el corte de agua de Sedapal?

Los interesados pueden llamar a Aquafono al (01) 317-8000 y brindar su número de suministro para ver si su vivienda está en el área afectada.