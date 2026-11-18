Senamhi LANZA ADVERTENCIA sobre ola de calor en Lima con sensación de 34 °C: ¿Cuánto TIEMPO más durará?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Lima enfrenta una notable alza de temperaturas que podría extenderse más tiempo del esperado. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta roja vigente hasta el viernes 20 de noviembre, anticipando que los termómetros lleguen a marcar entre 32 °C y 32.5 °C esta semana.
Además, se espera que la sensación térmica en diversas zonas de la ciudad alcance los 34 °C. Según el ingeniero Erickson Rojas del Senamhi, en sus declaraciones a la Agencia Andina, este fenómeno obedece a una ola de calor, y podrían prolongarse las advertencias debido a las condiciones marítimas y la presencia del fenómeno El Niño Costero.
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¿Cuánto tiempo persistirá el calor en Lima? Senamhi contempla prolongar la alerta
La alerta meteorológica del Senamhi prevé temperaturas altas hasta el viernes 20 de noviembre, pero esta no sería la fecha límite, ya que el organismo podría extender la alerta si persisten las condiciones para el incremento térmico en Lima y Callao.
Erickson Rojas, en una entrevista con la Agencia Andina, mencionó que tanto El Niño Costero como el calentamiento oceánico son claves en mantener elevadas las temperaturas. Habitualmente, en noviembre sin El Niño, las máximas fluctuarían entre 25 °C y 26 °C, lo que hace que las temperaturas actuales sean superiores a las normales.
Zonas de Lima norte y este registrarán los valores más elevados: distritos afectados
No se espera que el calor afecte de manera uniforme a toda la capital. Según el especialista de Senamhi, las áreas de Lima norte y este recibirán las temperaturas más altas mientras dure la alerta.
En Lima norte, los distritos más afectados incluyen:
- Carabayllo
- Puente Piedra
- Los Olivos
En Lima este, los distritos con más calor serán:
- La Molina
- Santa Anita
- San Juan de Lurigancho
El meteorólogo también explicó cómo la temperatura que marcan las estaciones puede diferir de la percibida por las personas. Por ejemplo, un registro de 32 °C puede traducirse en una sensación térmica de hasta 34 °C, aumentando incluso 3 °C o 4 °C según diferentes factores. Las horas pico de calor suelen darse después del mediodía, alcanzando su tope alrededor de las 3:00 p.m.