Lima atraviesa un periodo de calor intenso bajo alerta roja del Senamhi hasta el 20 de noviembre , con temperaturas de hasta 32.5 °C y sensación térmica que podría superar los 34 °C.

El Senamhi advierte la posibilidad de extender la alerta roja debido a la ola de calor relacionada con El Niño Costero. | Foto: composición LR

El Senamhi advierte la posibilidad de extender la alerta roja debido a la ola de calor relacionada con El Niño Costero. | Foto: composición LR

Lima enfrenta una notable alza de temperaturas que podría extenderse más tiempo del esperado. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta roja vigente hasta el viernes 20 de noviembre, anticipando que los termómetros lleguen a marcar entre 32 °C y 32.5 °C esta semana.

Además, se espera que la sensación térmica en diversas zonas de la ciudad alcance los 34 °C. Según el ingeniero Erickson Rojas del Senamhi, en sus declaraciones a la Agencia Andina, este fenómeno obedece a una ola de calor, y podrían prolongarse las advertencias debido a las condiciones marítimas y la presencia del fenómeno El Niño Costero.

¿Cuánto tiempo persistirá el calor en Lima? Senamhi contempla prolongar la alerta

La alerta meteorológica del Senamhi prevé temperaturas altas hasta el viernes 20 de noviembre, pero esta no sería la fecha límite, ya que el organismo podría extender la alerta si persisten las condiciones para el incremento térmico en Lima y Callao.

Erickson Rojas, en una entrevista con la Agencia Andina, mencionó que tanto El Niño Costero como el calentamiento oceánico son claves en mantener elevadas las temperaturas. Habitualmente, en noviembre sin El Niño, las máximas fluctuarían entre 25 °C y 26 °C, lo que hace que las temperaturas actuales sean superiores a las normales.

Zonas de Lima norte y este registrarán los valores más elevados: distritos afectados

No se espera que el calor afecte de manera uniforme a toda la capital. Según el especialista de Senamhi, las áreas de Lima norte y este recibirán las temperaturas más altas mientras dure la alerta.

En Lima norte, los distritos más afectados incluyen:

Carabayllo

Puente Piedra

Los Olivos

En Lima este, los distritos con más calor serán:

La Molina

Santa Anita

San Juan de Lurigancho