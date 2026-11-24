En su diario revelador, Francisco expone sentimientos personales como el miedo al envejecimiento y elogia al actual León XIV como "un hombre irreprochable".

El papa Francisco ha compartido experiencias donde ha sentido la presencia del demonio en tres momentos cruciales, según su diario personal recogido en el libro ‘El diario espiritual del papa Francisco’. Presentado por el cardenal Víctor Manuel "Tucho" Fernández, el texto incluye notas de Jorge Bergoglio desde 1992 hasta 2024, iniciadas el 20 de diciembre de 1992.

Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y colaborador cercano del papa, fallecido el 21 de abril de 2025, señaló que Francisco deseaba que sus reflexiones fueran conocidas. Tras el fallecimiento del papa, el cardenal comunicó al nuevo líder, León XIV, su deseo de que el material no se perdiera, recibiendo luz verde para publicarlo. El libro, disponible desde este martes en múltiples idiomas, ha sido lanzado por la editorial del Vaticano y Penguin Random House.

El diario consta de 86 páginas anteriores a su elección como papa en 2013 y otras 55 posteriores, registrando pensamientos del 21 de julio de 2013 al 18 de agosto de 2024. Fernández indica que ciertos temas, escritos en código, son indescifrables, aunque las preocupaciones espirituales aparecen con claridad.

Tres momentos de encuentro con el demonio

Francisco describió tres ocasiones donde aseguró percibir al demonio "físicamente presente". En la primera, siendo arzobispo de Buenos Aires, lo divisó desde un vehículo. "Su mirada amenazante persiste en mi memoria", anotó. En el segundo encuentro, en una capilla carmelita, notó "ojos intensos" que describió como "chispeantes". La tercera experiencia fue en Roma, después de viajar a Chile, donde escuchó su triunfante voz.

Además, el 7 de junio de 2018, Francisco escribió que, al dormir, contempló "las puertas del infierno", recurriendo al rosario para protegerse. "Anoche observé la entrada del infierno, una poderosa seducción pagana. Me asomé y sentí terror", dijo. En su anotación final del 18 de agosto de 2024, recordó esos encuentros y solicitó a la Virgen su protección.

Reflexiones sobre la crisis chilena y León XIV

El diario aborda la crisis de abusos en Chile del 2018. "Profundamente afectado por los sucesos y el intercambio con periodistas en el vuelo. Me sorprendió la gravedad en Chile", escribió. Luego, pidió disculpas y convocó a los obispos chilenos a Roma, quienes dimitieron en bloque.

Su visión sobre el cardenal Robert Prevost, ahora León XIV, también se revela. Francisco, quien lo llevó al Vaticano, elogió su labor al frente del dicasterio episcopal. Como "un gran pastor", resalta también su generosidad hacia opositores, valorando a Robert Sarah y Gerhard Müller por sus cualidades espirituales.

Reflexiones y autocrítica de Bergoglio

En varias partes, el jesuita se autocalifica como pecador, reprochándose por "orgullo y envidia" o por alejarse de un hombre ebrio que lo abordó en la calle. El 25 de diciembre de 2001, confesó: "Tengo miedo. Siento seguridad excesiva. A veces temo haber perdido la capacidad de asombro... No obstante, siento la presencia del Señor a mi lado".