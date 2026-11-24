Las autoridades sanitarias de La Libertad advierten sobre pacientes con dengue ingresando a cuidados intensivos después de automedicarse. El Minsa reporta más de 122.000 casos y 117 muertes verificadas en todo el país.

Gran inquietud genera el aumento del dengue en Perú, manteniendo en vilo a las autoridades de salud, especialmente en el norte del país. En La Libertad, donde se han confirmado 22 muertes, la Gerencia Regional de Salud ha hecho un llamado crucial sobre el peligro de usar medicamentos sin orientación médica.

Gerardo Florián Gómez, responsable de Salud de La Libertad, comunicó que pacientes con dengue severo, que terminaron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), habían previamente recurrido a la automedicación.

Alertan sobre el peligro mortal de automedicarse en casos de dengue

El funcionario destacó en RPP que ciertos fármacos, sin la evaluación de un médico, pueden ocasionar daños hepáticos y afectar la coagulación sanguínea.

Estas complicaciones pueden facilitar hemorragias y dificultar el restablecimiento de los pacientes.

Florián Gómez insistió: “Evitemos automedicarnos; la hidratación es crucial para los enfermos”.

Si se sospecha de dengue, debe evitarse el uso de aspirina, ibuprofeno y otros antiinflamatorios, ya que incrementan el riesgo de hemorragias. Los afectados deben acudir a un centro de salud para recibir diagnóstico y tratamiento adecuados.

Las regiones más afectadas de Perú por el dengue

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa reporta que al 23 de noviembre de 2026 se habían registrado 122.418 casos de dengue y 117 muertes confirmadas en todo el país.

Además, hay otras 53 muertes bajo investigación.

Hasta la semana epidemiológica 45, las regiones con más casos eran:

Región Casos registrados Fallecidos reportados La Libertad 23.222 22 Piura 19.263 20 Lambayeque 18.343 39

En La Libertad, la provincia de Trujillo es una zona crítica con más de 15.000 casos y 17 muertes, según la Agencia Andina.

Síntomas del dengue: ¿Cuándo buscar atención médica?

El dengue suele iniciar con fiebre alta, dolores detrás de los ojos, cefalea y dolores musculares y articulares.

Existen señales que necesitan atención urgente, incluso si la fiebre disminuye:

Dolor abdominal severo .

. Vómitos persistentes .

. Sangrado nasal o gingival .

. Sangre en heces o vómitos .

. Debilidad extrema, irritabilidad o somnolencia.

Ante estos síntomas, es esencial dirigirse al centro de salud más cercano.

Medidas para prevenir el dengue en el hogar

Las altas temperaturas y lluvias facilitan la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue.

Se aconseja a las familias cerrar depósitos de agua, eliminar posibles criaderos, mantener limpios los espacios con agua estancada y usar repelentes.

Las autoridades promueven colaborar con el personal sanitario dedicado al control de criaderos y fumigación.