¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este martes 24 de noviembre del 2026.

Este martes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este martes 24 de noviembre del dos mil veintiséis? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.

Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)

Tendrás éxito en esa gestión documentaria o legal que tantos retrasos y problemas te había generado. En el amor, esa persona necesita tiempo y si la presionas tomaría mayor distancia.

Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)

Esa labor que realizas es muy agotadora y necesitas de apoyo para poder avanzar. No te aísles y confía en los demás. En el amor, tu círculo social se amplía. Llegan nuevas amistades e ilusiones.

Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)

En una reunión alguien que sabe de tu capacidad te hará una propuesta de trabajo o de negocio muy conveniente. En el amor, controla tus deseos y no te permitas actuar con posesividad.

Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

Una amistad que aprecias mucho podría traicionar el voto de confianza al contarle a otros aquello que tú le confiaste. Aprende de esta experiencia y sé cauteloso para que no vuelva a pasar.

Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

Recuperas el dinero que pensaste haber perdido en esa mala inversión. Sé prudente y evitarás repetir el riesgo. En el amor, el miedo al engaño no te permite ser objetivo. Analiza y reflexiona.

Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

Unirás fuerzas con una persona que se caracteriza por su espíritu competitivo y energía; juntos lograrán grandes objetivos. En el amor, no pongas tantas barreras si lo que deseas es reconciliarte.

Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)

Si aún no cuentas con el dinero que necesitas para saldar esa deuda, será mejor enfrentar el problema y no actuar de manera evasiva. Sé frontal y lograrás acordar nuevos plazos y fechas de pago.

Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

Llegan noticias de esa oferta de trabajo que estabas esperando. No dudes y acepta el reto. En el amor, no tomes a la ligera las intenciones de esa persona. Si no estás seguro toma distancia.

Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

No impongas tus ideas. Es posible que, en esta ocasión, tu punto de vista no sea el correcto y si no escuchas el consejo de los demás podrías cometer un error. Sé flexible y déjate ayudar.

Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

Tomas distancia de una persona que ha intentado manipularte desde lo emocional. Darte cuenta de sus intenciones te permitirá poner límites saludables. Vienen noticias del extranjero.

Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

No se ha vuelto a conversar sobre esa propuesta de trabajo o sociedad que hasta hace un tiempo te ofrecieron. No te quedes con las dudas y consulta si todo sigue en pie. Aún puedes retomarlo.

Horóscopo Piscis hoy (febrero 20-marzo 20)

No insistas con esa empresa que no responde a tu solicitud y busca nuevas alternativas. Algo importante está por llegar. En el amor, no presiones. Esa persona necesita tiempo para reflexionar.

Jhan Sandoval: horóscopo de este martes

Jhan Sandoval se inició a los quince años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre dos mil seis y dos mil catorce se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En dos mil ocho se inició como columnista del diario La República. Desde dos mil diecisiete, Jhan interpreta en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo del martes 24 de noviembre del 2026 de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas astrológicos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los doce signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

La astrología es una disciplina que divide los doce signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento