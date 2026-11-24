El mar sobrepasó los muros de contención en Miraflores y alcanzó la pista cerca de La Rosa Náutica. La Marina de Guerra advierte que los oleajes anómalos continuarán hasta el 27 de noviembre.

El fuerte oleaje que afecta al litoral peruano generó preocupación este lunes 23 de noviembre, luego de que el agua del mar invadiera parte del circuito de playas de la Costa Verde, a la altura del restaurante La Rosa Náutica, en Miraflores.

Las olas superaron las estructuras de protección de la playa Redondo, provocando congestión vehicular y poniendo en riesgo algunos postes. Asimismo, las autoridades del Callao dispusieron el cierre preventivo de un importante tramo de esta vía.

Cierran tramo de la Costa Verde: ¿cuáles son las rutas alternas?

La Municipalidad del Callao anunció el cierre temporal de la vía expresa de la Costa Verde, desde Chucuito hasta el acceso a la avenida Santa Rosa, en sentido de norte a sur.

Ante esta restricción, se recomienda utilizar las siguientes rutas alternas:

Jirón Loreto.

Avenida Costanera.

Avenida La Marina.

La medida permanecerá vigente mientras continúe la alerta emitida por la autoridad marítima.

Municipalidad Provincial del Callao anuncia el cierre preventivo de la Costa Verde.

Marina de Guerra advierte fuertes oleajes hasta el 27 de noviembre

Mediante el Aviso Especial de Oleaje N.º 50-26, la Marina de Guerra del Perú informó que los oleajes anómalos de ligera a moderada intensidad persistirán hasta el viernes 27 de noviembre.

Además, advirtió que el incremento del nivel del mar, asociado al fenómeno El Niño y El Niño Costero, podría aumentar el riesgo de inundaciones y erosión en determinadas zonas.

Cierran 87 puertos en Perú por oleajes anómalos

Según el COEN, hasta las 6.30 p. m. del lunes 23 de noviembre, 87 instalaciones marítimas permanecían cerradas: 42 en el litoral centro, 28 en el norte y 17 en el sur.

El fuerte oleaje también inundó sectores de la plaza Grau del Callao y provocó daños en viviendas y establecimientos turísticos de Tumbes.