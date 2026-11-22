Confirman CORTE DE AGUA en Lima este 23 de noviembre: Se quedarán SIN SERVICIO hasta 13 HORASÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Se ha informado a los ciudadanos de Lima que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha planificado un corte de agua para el lunes 23 de noviembre de 2026, afectando varios sectores durante largas horas.
La entidad estatal indicó que la interrupción se debe a trabajos de mantenimiento del sistema. En ciertas áreas, la suspensión podría prolongarse hasta 13 horas, por lo que se aconseja a las familias prepararse con antelación almacenando agua.
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Sedapal detalla el corte de agua del 23 de noviembre: distritos y tiempos
Según el comunicado de Sedapal, la suspensión impactará a áreas específicas como Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador.
No será una interrupción total en estos distritos, sino en ciertas urbanizaciones y zonas residenciales.
Horarios planeados:
|Distrito
|Inicio del corte
|Restablecimiento previsto
|Villa María del Triunfo
|8:00 a.m.
|8:00 p.m.
|San Juan de Lurigancho
|9:00 a.m.
|10:00 p.m.
|Villa El Salvador
|8:00 a.m.
|8:00 p.m.
En Villa María del Triunfo, las zonas como Señor de los Milagros, Unión y Paz, y Las Terrazas de Villa serán afectadas, entre otras.
En San Juan de Lurigancho, el asentamiento humano Agrupación 21 de Enero y partes del área 418 estarán sin servicio.
Para Villa El Salvador, los grupos residenciales 1 y 6, y la Cooperativa Virgen de Cocharcas, entre otros, también se verán impactados.
Cómo saber si tu hogar será afectado por el corte de agua este 23 de noviembre
Sedapal ha recordado que los usuarios pueden comprobar si su residencia está incluida a través de sus plataformas oficiales.
Se puede consultar en línea la programación por distrito, sector y hora en la web de la empresa.
Además, Sedapal proporciona atención telefónica a través de Aquafono, (01) 317-8000, para detalles sobre cortes de servicio y situaciones vinculadas al agua.
Se recomienda almacenar agua potable en recipientes seguros y cerrados, para uso prioritario en alimentación e higiene personal, evitando desperdicios durante el corte.
Se advierte que los horarios de reactivación están sujetos a modificaciones conforme avancen los trabajos técnicos. Por ello, es crucial verificar las actualizaciones oficiales antes del comienzo del corte.