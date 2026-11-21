Luego de atravesar una difícil situación, el menor del caso Liceo Naval volvió a sus actividades escolares en el colegio . Sus padres revelaron cómo tomó esta decisión y cuál fue su inesperada petición.

Los padres del joven víctima del caso Liceo Naval rompieron su silencio y revelaron que su hijo se reincorporó a sus actividades escolares luego de lo ocurrido. La pareja dejó ver el estado en el que se encontraría el menor y la fuerte petición que hizo para volver al colegio, pese a verse afectado por lo sucedido. ¿Qué les pidió?

Padres del joven víctima del caso Liceo Naval revelan su estado

En entrevista con Mávila Huertas para 'Ocurre Ahora', los papás del escolar afectado tras el presunto delito de abuso sexual por parte de sus compañeros, hablaron sobre la situación del menor tras regresar a las clases presenciales en el Liceo Naval tras lo ocurrido.

"Él felizmente está bien físicamente, ya está en el colegio, ha regresado, pero han empezado a aparecer algunas situaciones que justamente tenemos que experimentar. No sabemos cuánto ha sido el daño emotivo y psicológico que tiene porque han aparecido algunas señales que con mi esposa hemos tenido que manejar que nos invitan a saber que es una nueva forma de tener que tratarlo", sostuvo el padre de familia.

La conductora no dudó en preguntarles la razón por la que el menor se habría reincorporado a su rutina escolar y estos sorprendieron al exponer la dura petición que les hizo el joven.

"Quería ver a sus amigos, quería que su vida sea normal porque él decía: 'Yo no he hecho nada, no tengo por qué privarme ni sacrificarme, ¿cuándo voy a ir al colegio?', le han dado una pequeña bienvenida y se ha reinsertado bien", precisaron.

Los padres del menor contaron el proceso que han venido atravesando con este para poder tomar la importante decisión.

"Fue todo un proceso porque en realidad después nos explicó la psicóloga que cuando ocurre el tema pasan los días y él se recupera físicamente, él quiere que su vida sea como antes y comienza a tener esa ansiedad de 'Quiero ir al colegio', 'quiero que me vida sea como antes' (...) nosotros estamos con el programa del Ministerio de la Mujer se acercaron a la casa un equipo de seis especialistas, psiquiatras, psicólogos, la asistenta social, todas las semanas nos van a ver cómo seguimos el proceso. Ellos evaluaron a mi hijo, conversaron con él, después conversaron conmigo y me dijeron que cuando hay chicos que pasan este proceso, mayormente se aíslan, no quieren enfrentarse al mundo, cambian, pero lo que resaltan en él es su madurez y las ganas que tiene de encarar, de seguir su vida como antes. En base a ese visto bueno que me dieron los especialistas es que yo volteo al colegio y comienzo a trabajar en su proceso de reinsertarse a sus clases", explicó.

¿Cómo se encuentra el joven tras su regreso al colegio?

De acuerdo a los progenitores del alumno, su regreso al Liceo Naval estuvo marcado por el apoyo de sus compañeros, quienes después de lo sucedido lo han llenado de apoyo emocional en tan difícil situación.

"Recibió mucho apoyo de sus compañeros (...) sus compañeros le han dado bastante apoyo, le escribieron cartas, le mandaron videos, le hacían llegar, lo iban a visitar a la casa los fines de semana, entonces a él eso también le ha dado más seguridad", aseguró.

No obstante, el menor estaría atravesando un momento complicado como secuelas de lo ocurrido.