Alumno recluido por caso Liceo Naval ROMPE SU SILENCIO con ALARMANTE advertencia tras denunciar que fue agredido: "Mi vida corre peligro"

El alumno del Liceo Naval que denunció una presunta agresión en Maranguita reveló que siente miedo y teme por su seguridad.

El caso de los estudiantes del Liceo Naval involucrados en una denuncia por una presunta agresión en el centro juvenil Maranguita continúa generando preocupación. El adolescente que denunció el hecho se pronunció sobre cómo se siente después del incidente ocurrido el pasado 6 de octubre. Durante su declaración, manifestó que experimenta temor e intranquilidad, pues considera que su seguridad podría estar en riesgo dentro del establecimiento. Por su parte, el estudiante señalado negó las acusaciones y ofreció una versión distinta sobre lo sucedido en las duchas.

Alumno del Liceo Naval rompe su silencio sobre presunta agresión ocurrida en Maranguita

Según la documentación a la que tuvo acceso el programa ‘Ocurre Ahora’, el incidente habría ocurrido aproximadamente a las 4:00 p. m. del 6 de octubre, cuando seis estudiantes ingresaron al área de duchas del centro juvenil. Los adolescentes estarían involucrados en una denuncia por una presunta agresión contra uno de sus compañeros.

En la declaración que brindó el 8 de octubre mediante una cámara Gesell, el escolar denunciante explicó que se encontraba conversando con los demás jóvenes mientras se duchaban. También indicó que realizaban polichinelas para entrar en calor debido a las bajas temperaturas.

No obstante, según su testimonio, la situación cambió cuando se dio la vuelta para retirarse el champú del cabello. En ese momento, aseguró haber observado que uno de sus compañeros tomó una escoba y realizó movimientos dirigidos hacia sus nalgas.

"¿Qué tienes? ¿Por qué haces eso?", relató que le preguntó al adolescente involucrado, con quien mantiene una amistad desde que tenía 8 años.

El adolescente también habló sobre el impacto emocional que le habría generado el episodio, especialmente porque mantenía una relación de amistad con el estudiante al que señala en su denuncia. "Me siento triste, me siento con bastante miedo, intranquilo y la verdad ahí siento que mi vida corre peligro", confesó.

¿Qué respondió el estudiante acusado de agredir a su compañero?

El adolescente señalado rechazó la acusación y negó haber realizado movimientos con la escoba con la intención de agredir a su compañero. En su versión, explicó que únicamente se habría agachado para recoger el objeto y colocarlo junto a un tacho de basura.

"En ningún momento me puse a hacer maniobras con la escoba y tampoco he apuntado a sus nalgas", señaló el menor, quien además puso en duda la acusación formulada por la madre del denunciante.

De esta manera, el caso reúne dos versiones distintas sobre lo ocurrido en el área de duchas de Maranguita. Mientras el denunciante sostiene que su compañero habría realizado movimientos dirigidos hacia él, el adolescente acusado niega esa interpretación y asegura que no tuvo intención de atacarlo.

¿Qué declararon los testigos del caso Liceo Naval en Maranguita?

El expediente fiscal también incluye los testimonios de los otros cuatro estudiantes que se encontraban en las duchas cuando se produjo el incidente. De acuerdo con la información difundida por ATV, tres de ellos respaldaron la versión del escolar denunciante, mientras que el cuarto manifestó que no había observado lo sucedido.

Uno de los adolescentes que declaró como testigo sostuvo que el estudiante acusado habría intentado introducir la escoba y que posteriormente se habría reído. Otros dos señalaron que vieron movimientos con el palo del objeto, los cuales interpretaron como una posible intención de agredir al compañero.

Los testimonios forman parte de las diligencias relacionadas con el caso, que continúa bajo investigación. Hasta el momento, la información proporcionada recoge versiones contrapuestas sobre el incidente ocurrido el 6 de octubre.