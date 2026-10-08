El periodista Beto Ortiz reveló qué habría dicho la nueva víctima del caso Liceo Naval antes de ser presuntamente agredida por el principal acusado en Maranguita.

Un nuevo episodio de presunta violencia volvió a poner bajo la lupa el caso Liceo Naval y la situación de los seis adolescentes internados en Maranguita. La madre de uno de los menores acudió a una comisaría de San Miguel para denunciar un supuesto ataque ocurrido dentro de las instalaciones del centro juvenil. En medio de este nuevo caso, el periodista Beto Ortiz reveló qué habría dicho la nueva víctima antes de ser presuntamente agredida por el principal acusado. La frase, que evidenciaría el gesto de solidaridad del adolescente hacia otro de los internos, habría precedido al presunto ataque ocurrido en Maranguita.

Caso Liceo Naval: ¿qué dijo la nueva víctima antes de la presunta agresión en Maranguita?

La información sobre este nuevo incidente fue difundida inicialmente por el periodista Jorge Solari Casella, quien mediante su cuenta de X comunicó, alrededor de las 7:13 p. m., la existencia de una denuncia por un presunto caso de violencia reportado en una dependencia policial del distrito de San Miguel. Posteriormente, el periodista Beto Ortiz señaló que los datos que había podido conocer a través de diferentes fuentes coincidían en términos generales sobre lo ocurrido, aunque añadió detalles sobre la secuencia del episodio registrado en las duchas de Maranguita.

Según lo explicado por Ortiz, el presunto ataque habría ocurrido luego de que uno de los estudiantes de quinto de secundaria se acercara al menor de cuarto año que permanece internado para expresarle su respaldo. El periodista indicó que este acercamiento habría estado motivado por un sentimiento de solidaridad hacia el adolescente.

“Probablemente en un momento de compasión, en un momento de duda o quizá de empatía con este chico de cuarto de secundaria que está recluido injustamente, ha ido a hablar con él”, dijo el conductor.

El contenido de aquella conversación habría sido determinante en la posterior reacción del principal acusado. Según el relato difundido, el estudiante de quinto de secundaria habría expresado directamente su respaldo al menor de cuarto año con una frase en la que cuestionaba las razones por las que permanece internado.

“Tú estás acá por gusto, tú estás acá injustamente, nosotros sabemos que estás acá injustamente y te han acusado sin que hayas participado”, habría sido el comentario que hizo el implicado y que habría generado el presunto ataque en su contra.

¿Qué pasó luego de que el adolescente hablara?

De acuerdo con la versión expuesta por Beto Ortiz, este comentario habría generado una reacción violenta por parte del adolescente señalado como presunto responsable de la agresión inicial ocurrida en el vehículo escolar. El periodista sostuvo que el gesto de solidaridad hacia el menor habría precedido al supuesto ataque contra el estudiante que decidió acercarse a él.

“Este solo hecho, este solo gesto de humanidad de uno de los cinco alumnos de quinto de secundaria ha sido suficiente para que el principal agresor la emprenda, en un rapto de violencia, contra él”, dijo el comunicador haciendo referencia a la reacción que habría tenido el investigado.

El nuevo episodio habría ocurrido en el área de duchas del centro juvenil, donde se encontraban los seis menores vinculados al caso Liceo Naval. Según la información difundida, el adolescente señalado como presunto autor material del ataque denunciado inicialmente habría protagonizado nuevamente una conducta similar dentro del recinto.

“Ha intentado repetir esta misma conducta absolutamente aberrante en las duchas contra uno de sus compañeros”, agregó Ortiz sobre lo que habría ocurrido en el centro.