Indecopi alerta sobre RETIRO de un lote de medicamento y bolsas de orina: conoce los detalles

Digemid ordenó retirar un lote de A-FIEBRIN y otro de bolsas de orina EastMed tras detectar fallas en sus controles de calidad. Conoce cuáles son.

Para más información sobre estas alertas, los consumidores pueden comunicarse con la Digemid al teléfono (01) 631-4300. | Composición Wapa

Para más información sobre estas alertas, los consumidores pueden comunicarse con la Digemid al teléfono (01) 631-4300. | Composición Wapa

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ordenó retirar del mercado y destruir dos lotes de productos para la salud luego de detectar resultados no conformes en sus controles de calidad.

Las alertas involucran al lote 250865 de la solución inyectable A-FIEBRIN y al lote 20251120 de las bolsas de orina estériles EastMed, modelo BO-08 para adultos. Indecopi difundió la información mediante su Sistema de Alertas de Consumo.

¿Qué lote de A-FIEBRIN fue retirado?

La Digemid determinó que el lote 250865 de A-FIEBRIN, una solución inyectable utilizada para aliviar el dolor y la fiebre, no cumplía con el control relacionado con la presencia de partículas visibles.

Ante este resultado, la autoridad sanitaria dispuso el retiro y destrucción de todas las unidades correspondientes a dicho lote.

Además, recomendó a los ciudadanos abstenerse de utilizar el producto afectado.

La alerta oficial puede consultarse en el siguiente enlace.

Digemid también retira bolsas de orina EastMed

La segunda alerta corresponde a las bolsas de orina estériles EastMed, modelo BO-08 para adultos.

En este caso, el lote 20251120 presentó un resultado no conforme en el control de esterilidad, motivo por el cual también se ordenó retirar y destruir las unidades involucradas.

Los consumidores pueden revisar la alerta oficial aquí

¿Dónde pedir información sobre estos productos?

Las personas que necesiten mayor orientación sobre cualquiera de las dos alertas pueden comunicarse con la Digemid mediante el teléfono (01) 631-4300.

Indecopi recordó que su Sistema de Alertas de Consumo permite informar sobre productos que podrían representar riesgos no previstos para la salud o seguridad de los consumidores.