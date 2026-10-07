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Indecopi alerta sobre RETIRO de un lote de medicamento y bolsas de orina: conoce los detalles

Digemid ordenó retirar un lote de A-FIEBRIN y otro de bolsas de orina EastMed tras detectar fallas en sus controles de calidad. Conoce cuáles son.

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    Indecopi alerta sobre RETIRO de un lote de medicamento y bolsas de orina: conoce los detalles
    Para más información sobre estas alertas, los consumidores pueden comunicarse con la Digemid al teléfono (01) 631-4300. | Composición Wapa
    Indecopi alerta sobre RETIRO de un lote de medicamento y bolsas de orina: conoce los detalles

    La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ordenó retirar del mercado y destruir dos lotes de productos para la salud luego de detectar resultados no conformes en sus controles de calidad.

    Las alertas involucran al lote 250865 de la solución inyectable A-FIEBRIN y al lote 20251120 de las bolsas de orina estériles EastMed, modelo BO-08 para adultos. Indecopi difundió la información mediante su Sistema de Alertas de Consumo.

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    ¿Qué lote de A-FIEBRIN fue retirado?

    La Digemid determinó que el lote 250865 de A-FIEBRIN, una solución inyectable utilizada para aliviar el dolor y la fiebre, no cumplía con el control relacionado con la presencia de partículas visibles.

    Ante este resultado, la autoridad sanitaria dispuso el retiro y destrucción de todas las unidades correspondientes a dicho lote.

    Además, recomendó a los ciudadanos abstenerse de utilizar el producto afectado.

    La alerta oficial puede consultarse en el siguiente enlace.

    Digemid también retira bolsas de orina EastMed

    La segunda alerta corresponde a las bolsas de orina estériles EastMed, modelo BO-08 para adultos.

    En este caso, el lote 20251120 presentó un resultado no conforme en el control de esterilidad, motivo por el cual también se ordenó retirar y destruir las unidades involucradas.

    Los consumidores pueden revisar la alerta oficial aquí

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    ¿Dónde pedir información sobre estos productos?

    Las personas que necesiten mayor orientación sobre cualquiera de las dos alertas pueden comunicarse con la Digemid mediante el teléfono (01) 631-4300.

    Indecopi recordó que su Sistema de Alertas de Consumo permite informar sobre productos que podrían representar riesgos no previstos para la salud o seguridad de los consumidores.

    Asimismo, la plataforma cuenta con recomendaciones para el uso seguro de productos para la salud en: https://www.alertasdeconsumo.gob.pe/consejos-de-seguridad

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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