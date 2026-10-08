Una nueva denuncia sacude el caso Liceo Naval luego de que la madre de uno de los implicados acudiera a la Policía para reportar un presunto hecho ocurrido dentro de Maranguita.

El principal acusado del caso Liceo Naval estaría involucrado en un nuevo incidente dentro de Maranguita | Composición Wapa - Difusión

El principal acusado del caso Liceo Naval estaría involucrado en un nuevo incidente dentro de Maranguita | Composición Wapa - Difusión

El caso Liceo Naval vuelve a generar preocupación luego de conocerse una nueva denuncia por una presunta agresión sexual dentro del centro juvenil conocido como Maranguita. La acusación fue presentada por la madre de uno de los adolescentes que permanece retenido en dicho establecimiento de rehabilitación. De acuerdo con el parte policial, el señalado en las investigaciones previas habría protagonizado un nuevo incidente que involucra a otro de los internos. ¿Qué habría ocurrido?

Caso Liceo Naval: madre de implicado denuncia presunta nueva agresión en Maranguita

Según la denuncia presentada ante la comisaría de San Miguel, la madre de uno de los adolescentes retenidos manifestó que su hijo habría sido víctima de un presunto episodio de agresión sexual dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

En el recinto permanecen seis adolescentes detenidos. Cinco de ellos cursan el quinto año de secundaria, mientras que el sexto estudia en el mismo salón que el menor de cuarto año relacionado con el caso que dio origen a las investigaciones.

La denuncia sostiene que uno de los estudiantes de quinto año habría sido atacado en las duchas del centro juvenil después de expresar solidaridad con el adolescente de cuarto año. El documento atribuye este supuesto hecho al joven considerado como el principal señalado en las investigaciones y plantea que la agresión habría ocurrido como una represalia por la actitud de apoyo mostrada hacia la presunta víctima.

Asimismo, el relato incluido en la denuncia señala que el martes 6 de octubre se habría producido un nuevo episodio. En esta ocasión, el principal señalado habría intentado repetir la conducta contra otro de los internos, quien horas antes también había mostrado empatía hacia el menor de cuarto de secundaria. Los demás adolescentes recluidos en el lugar habrían presenciado el incidente, según lo consignado en la denuncia.

Ante esta situación, la madre del adolescente acudió a la dependencia policial de San Miguel para presentar una denuncia por una presunta agresión sexual. El caso genera especial atención debido a que el señalado permanece recluido en una institución bajo vigilancia y, además, su situación será evaluada próximamente en una audiencia.

Ministerio Público abre diligencias por denuncia de presunta agresión en Maranguita

La Décima Fiscalía de Familia de Turno tomó conocimiento de la denuncia ingresada en la comisaría de San Miguel y dispuso que se realicen las primeras actuaciones para determinar qué ocurrió dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima.