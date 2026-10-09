El periodista Beto Ortiz expuso un insólito vínculo familiar que remece el caso Liceo Naval : el abogado de la víctima y el defensor de uno de los presuntos agresores serían padre e hijo y comparten un estudio jurídico.

El caso Liceo Naval vuelve a generar controversia tras conocerse un vínculo familiar entre los abogados que representan a la víctima y a uno de los presuntos agresores. La defensa del menor afectado está a cargo de Juan Mario Peña Flores, mientras que su padre, Juan José Peña Aguilar, ejerce la representación legal de uno de los investigados.

La coincidencia ha despertado interrogantes sobre la intervención de ambos letrados en un mismo caso, debido a que pertenecen a una misma familia y comparten un estudio jurídico. Además, la investigación continúa bajo la atención pública tras reportarse un nuevo episodio de violencia en el Centro Juvenil Maranguita, donde permanece internado uno de los adolescentes involucrados.

Caso Liceo Naval: vínculo entre abogados causa polémica

La participación de Juan Mario Peña Flores como representante legal del menor agredido se hizo pública luego de que expresara su disposición a brindar declaraciones a distintos medios de comunicación. Sin embargo, la revisión de las actuaciones policiales realizadas en la comisaría de San Borja habría permitido advertir que su padre, Juan José Peña Aguilar, identificado con el registro CAL 56166, acompañó y representó a uno de los adolescentes investigados durante su declaración oficial.

Ambos profesionales forman parte de Peña & Abogados Estudio Jurídico, firma en la que comparten el ejercicio de la abogacía. Esta coincidencia ha motivado preguntas sobre la posible incompatibilidad entre las funciones que desempeñan al representar a partes con intereses contrapuestos dentro de una misma investigación.

El periodista Beto Ortiz se refirió a esta situación y cuestionó que los dos abogados intervengan en lados distintos del proceso pese a su parentesco. “¿Cómo es posible que padre e hijo defiendan a presunto agresor y víctima al mismo tiempo?", criticó.

La situación ha abierto el debate sobre la confidencialidad de la información, la independencia de las estrategias legales y los posibles conflictos de intereses cuando dos abogados vinculados familiar y profesionalmente representan a personas que se encuentran en posiciones opuestas.

No obstante, para determinar si existe una infracción ética o legal, sería necesario evaluar las circunstancias concretas del caso y las normas aplicables a la actuación de ambos letrados. La sola relación de parentesco no permite concluir, por sí misma, que se haya cometido una falta profesional.

Caso Liceo Naval: reportan nuevo episodio de violencia en Maranguita

La controversia se suma a los recientes acontecimientos registrados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. Según la información difundida, uno de los adolescentes investigados por la presunta agresión ocurrida semanas atrás en un bus del Liceo Naval habría protagonizado un nuevo incidente violento contra otro interno, quien también sería compañero de su colegio.

El episodio se habría producido en la zona de los servicios higiénicos y las duchas, un espacio en el que el personal educativo no permanece de manera continua para respetar la intimidad de los adolescentes. De acuerdo con la versión proporcionada, el joven habría aprovechado esas circunstancias para cometer la nueva agresión, relacionada con los hechos por los que permanece internado.

Por otro lado, también surgieron interrogantes sobre la situación de los demás adolescentes vinculados a la investigación inicial. Uno de ellos, citado en calidad de testigo durante las actuaciones judiciales, habría sido trasladado por sus padres a Miami, Estados Unidos, pese a tener una citación pendiente ante las autoridades correspondientes.

A ello se suman las coordinaciones realizadas por la representación legal de la víctima con plataformas periodísticas y de relaciones públicas para abordar la exposición mediática del caso. Estas acciones también han generado observaciones en medio del seguimiento público de las investigaciones.