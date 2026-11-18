Diego Boneta compartió una fotografía junto a Natalie Vértiz durante su visita a Cusco y los usuarios no tardaron en mencionar a Yaco Eskenazi con peculiares comentarios.

Diego Boneta sorprendió al compartir un especial momento junto a Natalie Vértiz durante su reciente recorrido por el Valle Sagrado de los Incas, en Cusco. El reconocido actor mexicano publicó una fotografía con la conductora peruana que rápidamente captó la atención de sus seguidores. Sin embargo, la imagen también provocó una ola de comentarios sobre Yaco Eskenazi, esposo de la modelo. Los usuarios no tardaron en bromear sobre una posible reacción del ex chico reality, ¿qué dijeron y por qué lo involucraron?

¿Cómo fue el encuentro de Natalie Vértiz con Diego Boneta en Cusco?

El protagonista de ‘Luis Miguel, la serie’ publicó varias fotografías de su paso por el Valle Sagrado de los Incas, donde compartió esta experiencia con distintas personalidades internacionales, entre ellas Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista Lionel Messi. No obstante, una de las postales que más llamó la atención fue aquella en la que apareció junto a Natalie Vértiz.

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Esta no sería la primera ocasión en que el artista mexicano y la presentadora peruana coinciden frente a cámaras. En 2019, ambos formaron parte de una campaña publicitaria, proyecto que la exMiss Perú llegó a adelantar en sus redes sociales, aunque en ese entonces no reveló mayores detalles sobre la colaboración.

Seis años después de aquella experiencia, las figuras volvieron a encontrarse en territorio peruano. Diego Boneta acompañó la fotografía con una breve frase dedicada al país: ‘Perú de mi corazón’. Por su parte, Natalie también expresó su alegría por recibirlo y mencionó a otro de sus acompañantes.

“Diego y Santi que lindo tenerlos en mi país”, fue el mensaje que la conductora le escribió al actor en la publicación.

La instantánea generó numerosas interacciones y varios usuarios aprovecharon la oportunidad para mencionar a Yaco Eskenazi. Los internautas hicieron comentarios en tono de broma sobre la cercanía entre Natalie y el intérprete mexicano, convirtiendo al esposo de la modelo en uno de los protagonistas de las reacciones.

¿Cómo habría reaccionado Yaco Eskenazi ante la fotografía de Natalie Vértiz con Diego Boneta?

La publicación de Diego Boneta desató una serie de ocurrencias dirigidas al exintegrante de ‘Esto es guerra’. Algunos seguidores imaginaron cómo podría haber tomado la fotografía Yaco Eskenazi y dejaron mensajes que rápidamente destacaron entre las respuestas

Entre los comentarios que recibieron mayor atención aparecieron frases como "Yaco me informa que está botando fuego", "Natalie y Diego, excelente pareja. Natalie, pide el divorcio", "Yaco en coma", "Te queda bien", "No soportó”.

Las expresiones de los usuarios tuvieron un carácter humorístico y aludieron a una supuesta reacción del presentador ante el encuentro de su esposa con el reconocido actor. Sin embargo, estos mensajes no confirman que Yaco haya manifestado algún malestar por la fotografía.