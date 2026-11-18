Flor Polo rompió el silencio y compartió su experiencia de manipulación y restricciones en su relación con Luiggi Yarasca revelando también el impacto en su vínculo con su madre, Susy Díaz.

Florcita Polo rompió su silencio y contó detalles de los momentos complicados que atravesó durante su relación con Luiggi Yarasca. La hija de Susy Díaz señaló que habría vivido situaciones de manipulación y constantes restricciones por parte de su expareja. Además, reveló que uno de los conflictos que más la afectó estuvo relacionado con su madre, con quien terminó distanciándose. En medio de las acusaciones de presunta agresión física contra el empresario, la influencer también explicó por qué decidió alejarse y qué la motivó a continuar trabajando. ¿Qué prohibición habría provocado una fuerte discusión entre Florcita y Susy Díaz?

¿Qué prohibición de Luiggi Yarasca afectó la relación de Flor Polo con Susy Díaz?

Florcita Polo decidió contar públicamente algunos episodios que marcaron su relación con Luiggi Yarasca, su expareja, a quien acusa de haberla agredido físicamente en un conocido hotel de Pachacámac, donde ambos habrían pasado unos días de descanso.

La hija de Susy Díaz admitió que no presentó la denuncia inmediatamente debido al temor que sentía. Sin embargo, ahora busca darle un nuevo rumbo a su vida, lejos del empresario y de las controversias que rodearon su romance.

Durante su testimonio, Florcita explicó que las discusiones y los problemas de confianza habrían sido constantes a lo largo de los tres años y nueve meses que duró la relación. Según relató, su expareja le imponía restricciones y la acusaba reiteradamente de mantener vínculos con otras personas.

“El que me manipulaba es él y el que me enfermó a mí es él. Siempre quería hacerme creer como la loca, como la enferma, como la infiel cuando jamás, nunca jamás en estos tres años y nueve meses que estuvimos, relación que ya acabó, nunca le engañé con nadie ni le fui infiel. Pero siempre él tenía la idea de que yo metía a alguien a mi casa, que yo metía a alguien a donde estábamos, que yo me metía hasta con un amigo de él”, reveló.

Asimismo, la influencer recordó que uno de los enfrentamientos más dolorosos ocurrió poco antes del cumpleaños de su madre. De acuerdo con su versión, la discusión estuvo relacionada con una persona y provocó que Susy Díaz se fuera de viaje sin haber conversado con ella.

“Me duele mucho porque tuvimos una discusión recién víspera al cumpleaños de mi mamá y fue por esa persona. Y eso es lo que me duele un montón, porque mi mamá se fue de viaje sin hablarse conmigo y eso me duele. Porque mi mamá me quiere mucho y por esa persona tuve que discutir con mi mamá cuando mi relación era muy bien con ella. Ella sabe que la amo y la quiero y ahora sí le voy a hacer caso en todo a mi mamá porque tenía mucha razón en lo que me decía”, añadió.

¿Florcita Polo seguirá trabajando pese a las acusaciones contra Luiggi Yarasca?

Por otro lado, Florcita también respondió a los cuestionamientos que recibió luego de aparecer junto a un brujo en medio de la polémica por la denuncia contra su expareja. Algunas personas pusieron en duda la seriedad de la situación debido a este acercamiento, pero ella aclaró que se trataba de un compromiso laboral acordado con anticipación.

La hija de Susy Díaz aseguró que no piensa detener sus actividades y que continuará esforzándose para salir adelante por sus hijos. También reconoció que todavía atraviesa las consecuencias físicas de lo ocurrido, aunque afirmó que poco a poco se encuentra mejor.